Da Chiara Poggi a Sabrina Baldini Paleni. Diciotto anni di distanza e un fenomeno che (ancora) non si riesce a fermare: il femminicidio

Da Chiara Poggi a Sabrina Baldini Paleni. Ora come diciotto anni fa, la cronaca nera ci restituisce uno spaccato drammatico della nostra società. Quello per cui il femminicidio è ancora un’emergenza. Quasi due decenni sono passati, dal delitto di Garlasco, ma invano. Sabrina Baldini Paleni, uccisa dal reo confesso Franco Pettineo in provincia di Pavia, è solo l’ultima donna uccisa da un uomo (marito, compagno, figlio) che le stava accanto dall’inizio del 2025. Tra le altre: Eliza Stefania Feru, Maria Porumbescu, Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, Eleonora Guidi. E ora Sabrina, la nona.

I dati (inquietanti) sui femminicidi

Scorrere i siti dei quotidiani, sfogliare i giornali, ascoltare i tg è un esercizio di contenimento della disperazione, per un fenomeno che sembra non trovare argini. Come abbiamo avuto modo di scrivere in occasione dell’8 marzo, secondo i dati dell’Osservatorio nazionale di “Non una di meno” nel 2024 si sono registrati in Italia ben 97 femminicidi, più altri 53 tentati, riportati nelle cronache online di media nazionali e locali. Si è registrato almeno un caso in 18 regioni, 60 province e 100 città in tutta Italia.

Oltre il 54 per cento dei casi sono avvenuti in Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Insomma, numeri impietosi che non possono rassicurarci nemmeno se paragonati ai 112 del 2023. Ed è proprio nella sfera intima e familiare che le violenze più gravi si sviluppano. Più di otto su dieci conoscevano il loro assassino, che è quasi sempre il partner, l’ex, un parente o un conoscente. Questa proporzione, decenni fa, era molto più bassa. Negli anni, quindi, da una parte diminuiva il numero di omicidi volontari commessi da sconosciuti, dall’altra la percentuale di donne uccise da familiari, parenti o amici restava invariata o diminuiva di poco. È in atto, insomma, un cambiamento storico e culturale che richiede interventi soprattutto nei contesti familiari. La prevenzione “sulla strada”, benché fondamentale, è efficace solo fino a un certo punto.

Una questione culturale

La natura “familiare” e “affettiva” dei femminicidi è spesso legata al desiderio di controllo e dominio dell’uomo sulla donna. Questo fenomeno non riguarda solo la “sicurezza”, ma affonda le radici nella “cultura”. Di conseguenza, difficilmente saranno pene più severe o maggiori interventi delle forze dell’ordine a far scomparire questa forma di violenza. Essa pervade le famiglie, la scuola, i luoghi di lavoro e l’essenza stessa delle relazioni umane.

Le ricerche in ambito psicologico e sociologico condotte negli ultimi decenni evidenziano come questa violenza sia alimentata da un sistema patriarcale che assegna agli uomini una posizione di privilegio economico, lavorativo e familiare. Il dibattito è ancora aperto, ma quel “mito di superiorità” continua a riflettersi nei comportamenti, nel concetto di famiglia, nei rapporti di coppia e nella visione della società.