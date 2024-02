Firenze, torna "Una vasca per Aisla": una nuotata per sostenere le persone con la Sla

Il mondo del nuoto fiorentino ha risposto presente

"Siamo veramente riconoscenti alle società"

Un tuffo in acqua in pieno autunno e con l’inverno alle porte? Impossibile rinunciarci se con unasi può sostenere l’associazione fiorentina, che si occupa dellee delle loro famiglie. È un doppio appuntamento molto speciale quello chee che si terrà. È oramai tutto pronto per l’evento, si scenderà in vasca alle ore 13. Quest’anno si è giunti all'ottava edizione diUna vasca per Aisla Firenze" che si svolgerà alladell'U.S. Affrico a Firenze. In contemporanea si terrà la maratona di nuoto per la sede pratese di Aisla alla piscina Mezzana.Quello dellaè un appuntamento che è diventato oramai una tradizione riuscendo a resistere anche ai momenti più difficili, persino all'impatto della pandemia. Ovviamente il mondo del nuoto fiorentino ha risposto presente: Firenze Nuota Master, Tropos, Affrico, Esseci Nuoto, Amici del Nuoto, KLAB, Pallanuotisti Fiorentini e Hability Rari Nantes Florentia, così come le istituzioni, gli enti, le imprese, il terzo settore, il volontariato, che hanno fatto sentire e arrivare il loro. Il tutto si svolgerà con il consueto patrocinio della Fin (main sponsor della maratona 2022, il Banco Fiorentino). Anche quest'anno,campione paralimpico, ha scelto die di nuotare per Aisla Firenze. Come ospiti ci saranno anche alcuni rappresentanti della Florence Dragon Lady e deLe istituzioni sono al fianco di questi eventi, e li sostengono convintamente, come dimostra il fatto che "Una vasca per Aisla Firenze" ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana e del Comune di Firenze. Lapratese ha invece il patrocinio del Comune di Prato. Media partner dell’evento sarà Radio Toscana e Radio Firenze, e non mancherà il sostegno anche da parte di Lady Radio."Da parte di tutta Aisla Firenze un sentito ringraziamento all'U.S. Affrico nella persona del direttore dell'impianto Riccardo Grillandini – sottolinea Barbara Gonella , presidente di Aisla Firenze - che mette a disposizione anche quest'anno e al'impianto di San Marcellino. Sappiamo bene quali sono state le difficoltà e quali i costi energetici che tutto il mondo del nuoto deve sostenere e per questo siamo veramente riconoscenti alla società".