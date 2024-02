Giletti: "Lei è ancora innamorata di me". Alessandra Moretti s’infuria: "Forma di violenza, lo querelo"

Le scuse di Massimo Giletti

? È ancora innamorata di me, forse in parte anche io". Massimo Giletti si racconta, intervistato a tutta pagina dal Corriere della Sera, ripercorrendo passato, famiglia, amori. Tra questi la relazione con Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, che smentisce pronta a denunciare: “Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici", gli manda a dire con un comunicato girato alle agenzie, prima di sottolineare: “Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia".Poche ore più tardi arrivano le scuse del giornalista e conduttore di 'Non è l’Arena': “Chiedo scusa ad Alessandra e alla sua famiglia se si sono sentiti offesi dalle mie parole, parlavo di amore inteso come affetto sincero tra esseri umani e non di relazione o di altro tipo di sentimento vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre".Ma l'irritazione di Alessandra Moretti è ben articola e attraverso le colonne del Corriere l'esponente Pd esprime il suo ragionamento: “Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei, sulla sua vita privata e famigliare, senza alcun rispetto dei sentimenti e delle sensibilità delle persone coinvolte, come ha fatto Massimo Giletti con la sottoscritta, è una forma di violenza intollerabile ", scrive Alessandra Moretti. Che poi chiede “a tdi fronte a ogni genere di, a ogni livello e in ogni ambiente professionale. Non fate mai il passo indietro che vogliono altri, mai. Io alzano le maniche dicono di amare sono un triste appannaggio del secolo scorso, eppure esistono ancora".L’europarlamentare cita a questo punto le cronache, piene ogni giorno di storie di molestie, soprusi, femminicidi così come die di marginalità professionale, di stereotipi sulle mamme. “La mentalità e lasono lunghe e difficili da cambiare e si declinano in tanti modi - conclude- ma se ognuna di noi fa il suo,a quel dito puntato, il cambio di paradigma che serve a una società ancora dispari può essere alla nostra portata".è una delle donne più in vista della politica italiana Si definisce una “riformista progressista” È considerata una delle donne più belle della politica italiana È stata portavoce di Pierluigi Bersani Nata a(segno zodiacale Gemelli) Alessandra Moretti èall'Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo' con tesi in criminologia, e svolge dal 2002 la professione di avvocato matrimonialista, esperta in diritti civili. Esponente del, ospite assidua di molti salotti televisivi, Alessandra Moretti è anche la ex compagna del giornalista Massimo Giletti Nel 2003 è candidata alle elezioni comunali di Vicenza nei Democratici di Sinistra a sostegno della candidatura di Riboni a sindaco della città: nel 2013 Alessandra Moretti è stata eletta alla Camera dei Deputati con il Pd. Nel 2014 è arrivato anche il seggio di europarlamentare. In questi anni la politica vicentina si è occupata di soprattutto di questioni riguardanti la. Alessandra Moretti utilizza il proprioprincipalmente per aggiornare i followers sulla sua attività di parlamentare, ma non mancano immagini che la ritraggono in momenti di relax.Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Alessandra Moretti è stata sposata e dall'unione sono nati due figli: Guido e Margherita. Dopo la separazione dal marito, la Moretti ha avuto una relazione con il giornalista Massimo Giletti; spesso l’esponente Pd è stata ospite nel programma che lui conduce su La7, 'Non è l’Arena', anche dopo la fine della relazione. La loro relazione sarebbe durata due anni: i due sono stati paparazzati nell’esatte 2013, ma poi nella primavera del 2015 la storia si sarebbe interrotta.Nei giorni scorsi anche Rula Jebreal si era espressa contro Massimo Giletti. “Non accetto né interviste né inviti a ‘Non è l’Arena’. Non è informazione”, ha scritto la giornalista la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e italiana su Twitter. Che poi ha aggiunto: “Vorrei chiarire un concetto a Giletti: come sul Covid non mi confronto con stregoni, così su chi sceglie la spettacolarizzazione della guerra non discuto con propagandisti Putiniani. Questo non è giornalismo”.