Giorgia Meloni sorridente con Tom Cruise, mission possible. E il web si infiamma

“Lieta che la Capitale d’Italia sia protagonista dell’ultimo film di Tom Cruise . Oggi a Roma la prima mondiale. Le ‘mission impossible’ sono anche il nostro pane quotidiano al governo“. È il messaggio, accompagnato dall’emoticon di un sorriso , pubblicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni , con una foto assieme all’attore stella di Hollywood ricevuto oggi a Palazzo Chigi. L'attore era arrivato a Palazzo Chigi con un corteo di sei mezzi, due berline e quattro Van, che era entrato nella sede del Governo dall’ingresso di piazza del Parlamento, dove ad attenderlo c’era la premier Giorgia Meloni, con la quale si è intrattenuto unaDopo la diffusione della foto della prima donna presidente del Consiglio in compagnia del divo, sono scatta i commenti sui social e sotto al post pubblicato sul profilo Instagram della premier: “Hai capito Giorgia...“, “A me sembra il sosia, non il vero @tomcruise“, uno dei commenti sotto l’immagine che presenta una raggiante premier con il divo americano. Un post che ha scatenato una pioggia di commenti. “Chiedigli se può portarsi le risorse a casa sua”, si legge nel primo commento con un riferimento ai migranti che arrivano nel nostro Paese.gongola e ringrazia la presidente “per aver accolto come si deve un grande divo”. Per“Aí sim, dois lindos”, ovvero “ecco due belli”, con cuori e cuoricini stampati. Critica“Ma dove è finita l’autorevolezza del politico? Questa posta una foto ogni 10 secondi!”. Replica alla didascalia della premier: “Veramente la ‘missione impossibile’ è essere italiani in Italia! E con questo includo TUTTO ! Traditrice”.nota gli incontri della politica: “Hai capito la nostra premier, prima Elon Musk e ora Tom Cruise”. Lorenzo si limita a un “fantastico”. Qualcuno infine semina il dubbio: “A me sembra il sosia, non il vero @tomcruise”.Ma il sorriso della premier la dice lunga. E il messaggio, accompagnato dall’emoticon di un sorriso, pubblicato dalla presidente del Consiglio con una foto assieme all’attore stella di Hollywood ricevuto oggi a Palazzo Chigi, anche... “Io faccio film per il grande schermo, amo il senso di comunità che si vive in sala - le parole del protagonista dell'action movie - . Persone di culture ed esperienze diverse si uniscono al cinema per viverla insieme"."È qualcosa con cui sono cresciuto, che mi ha ispirato nel sognare e mi ha spinto a viaggiare” ha sottolineato a Trinità dei Monti la star da uno dei due red carpet romani (l’altro è stato all’Auditorium Conciliazione) per l’anteprima mondiale di uno dei film più attesi della stagione,di Christopher McQuarrie. Si tratta della settima avventura (in arrivo nelle sale italiane il 12 luglio con Eagle Pictures) per l’agente segreto Ethan Hunt.uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 12 luglio e promette numeri da capogiro come in passato quando ha conquistato oltre 3,5 miliardi di dollari da quando il primo titolo ha debuttato nel 1996.arriverà invece nel 2024.In serata la première del settimo capitolo della saga che ha incassato oltre tre miliardi e mezzo di dollari al botteghino, all’Auditorium Conciliazione (con un altro red carpet), e poi l’after party sulla. Il photocall pomeridiano si è tenuto tra Piazza di Spagna e la scalinata di Trinità dei Monti. Non è stata una scelta casuale, così come non lo è stata quella di organizzare l’anteprima in Italia: molte scene del film sono state girate tra Roma e Venezia. Anche sulla scalinata di Trinità dei Monti. “Questo posto è stupendo, da togliere il respiro”, ha detto il protagonista. Poi ha aggiunto: “È: è stato incredibile girare qui, voglio ringraziare tutti coloro che in questo Paese – a Roma e a Venezia – ci hanno aiutato a girare in un contesto davvero difficile. Voglio che sappiate quanto abbiamo apprezzato. Non diamo nulla per scontato”.