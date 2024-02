Giornata del Rifugiato: 108,4 milioni di persone costrette a lasciare la propria casa

L’importanza di integrare i rifugiati con l'istruzione

Di cosa si occupa Cimea

L’obiettivo del 2030: garantire l'istruzione superiore al 15% dei rifugiati

12 milioni di bambini sfollati nel 2022

Ilricorre la Giornata Mondiale del Rifugiato . L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha scelto questo giorno con la Risoluzione 55/76. Il documento è stato approvato il 4 dicembre del 2000 per il 50esimo anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. I primi fattori che spingono milioni di persone a lasciare la propria casa sono guerre ed emergenze climatiche.Come rende noto l’ Unhcr , l’agenzia Onu per i rifugiati, benhanno lasciato la propria casa nel 2022 per guerre ed eventi estremi causati dal cambiamento climatico : è un record, con un aumento di 19,1 milioni di persone rispetto al 2021. I dati parlano chiaro: 35,3 milioni di persone sono considerate rifugiati , cioè persone che hanno attraversato un confine internazionale in cerca di sicurezza, e 62,5 milioni sono inveceall’interno dei loro Paesi di origine.Questa giornata arriva dopo mesi terribili e tragedie in mare , in un contesto che era già particolarmente grave da diversi anni e che non è più neanche definibile emergenza, da quanto è diventato costante e grave nel tempo. E mentre a più voci si alza la richiesta di politiche condivise a livello europeo dei responsabili e rispettose dei diritti umani per la gestione dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti protezione internazionale, c’è un dato positivo:di molti rifugiati tramite il riconoscimento del loro titolo di studio.L’istruzione è uno tra i veicoli principali di integrazione. I numeri registrati da Cimea (Centro di Informazione su Mobilità ed Equivalenze Accademiche), parlano chiaro: nei primi sei mesi del 2023 in Italia sono statiche hanno ottenuto l’attestato di comparabilità del proprio titolo di studio. Ciò significa che hanno avuto il documento che inquadra le lauree e i diplomi esteri all’interno del sistema d’istruzione italiano, per permettere ai possessori di tali qualifiche di continuare ilo entrare nel mercato del lavoro del nostro Paese e, quindi, consentire loro di essere integrati nel tessuto sociale italiano. Le richieste di valutazione di titoli esteri dei rifugiati, in totale, sono state 1.086.I 360 attestati di comparabilità rilasciati nei primi sei mesi dell’anno riguardano i titoli di rifugiati provenienti da Afghanistan (132), Pakistan (73), Ucraina (58), India (50) e Venezuela (47). In particolare per l’Ucraina, ai 58 titoli di studio di rifugiati vanno anche aggiunti i 400 attestati per altrettanti possessori di, che, però, non godono della protezione internazionale. Situazione simile anche per i, in quanto nel 2023 sono stati rilasciati 1.700 attestati di comparabilità a persone titolari di qualifiche iraniane, alle quali però non è stato riconosciuto lo status di rifugiato.Cimea, che ha il compito di valutare le qualifiche per rilasciare gli attestati di comparabilità, da anni si impegna per garantire ildelle qualifiche dei rifugiati, partecipando anche a progetti di portata europea, come l’Eqpr (European Qualifications Passport for Refugees), e di carattere internazionale, quale l’Uqp (Unesco Qualifications Passport). L’obiettivo di tali iniziative è proprio quello di offrire l’equo riconoscimento dei titoli di studio anche ai rifugiati che non hanno la documentazione necessaria per dimostrare la formazione pregressa.Questi strumenti sono di fondamentale importanza se si considera che, secondo i dati di Unhcr, solo il, perché una delle barriere che riscontrano è quella del riconoscimento dei titoli per la mancanza della documentazione completa. “Garantire un equo riconoscimento dei titoli di studio dei rifugiati è un passaggio fondamentale per permettere loro di venire integrati nel nostro Paese e dar loro l’opportunità di poter contribuire allo sviluppo della nostra società come studenti o come lavoratori” dichiara, direttore generale di Cimea.“In questo contesto diventa essenziale promuovere strumenti che consentano anche a chi non ha la documentazione necessaria per dimostrare le proprie qualifiche di poter ottenere il riconoscimento deiper proseguire il percorso di studi" aggiunge Lantero. "Proprio questo ci spinge come Cimea a partecipare a progetti come Eqpr e Uqp, ai quali diamo il nostro contributo dal loro avvio in Italia. La nostra esperienza è diventata anchea livello internazionale, tanto che ci è stato dedicato un capitolo all’interno di un libro sui rifugiati e il loro accesso a forme d’istruzione superiore" conclude.I dati di Unhcr dimostrano che, nonostante negli anni vi siano stati dei progressi per garantire l’accesso ai rifugiati all’istruzione superiore, passando dall’1% nel 2019 al, la strada da percorrere sia ancora in salita, se si vuole eguagliare la percentuale di iscritti all'istruzione superiore tra i non rifugiati, che a livello globale è di oltre il 40%. Per questo motivo, l’agenzia dell’Onu e i suoi partner si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo “15by30”, ovvero garantire che ilpossano accedere all'istruzione superiore entro il 2030.Per sensibilizzare ulteriormente sull’importanza di integrare i rifugiati tramite il riconoscimento delle qualifiche accademiche, Cimea parteciperà all’evento organizzato dall’Unesco il 20 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato dal titolo “World Refugee Day - Transforming Higher Education and Life-Long Learning” con un intervento, e in particolare di tecnologie come la blockchain, nell’abbattere le barriere dei rifugiati per il proseguimento del percorso di studi. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali di Unesco.L’importanza dell’istruzione è fondamentale se si guarda alle nuove generazioni. Eventi climatici estremi hanno causato altrinel corso del 2022. Lo rivela l’Unicef che stima, alla fine del 2022, un numero record di 43,3 milioni di bambini in condizioni di sfollamento forzato, molti dei quali per tutta la loro infanzia."Il numero di bambine e bambini sfollati, costretti a lasciare le proprie case è raddoppiato negli ultimi 10 anni, ostacolando gli sforzi per includere e proteggere i bambini sfollati all'interno dei Paesi" spiega l'Unicef. La guerra in Ucraina ha costretto più di 2 milioni di bambini ucraini a lasciare il Paese e ha portato a oltre 1 milione il numero dei bambini sfollati all’interno dell’Ucraina. “Per oltre 10 anni, il numero di bambini costretti a lasciare le proprie case è cresciuto a un tasso allarmante e la nostra capacità globale di risposta rimane ancora sotto pressione - ha dichiarato, direttore generale dell’Unicef - L’incremento è in linea con l’aumento consistente di conflitti, crisi e disastri climatici nel mondo, ma sottolinea anche la risposta non sufficiente di molti governi a garantire che ogni bambino rifugiato e sfollato interno possa continuare a studiare, crescere in salute e sviluppare il proprio pieno potenziale”.