Bianca Balti riprende le cure: “La prossima chemioterapia sarà l'ultima

“Per la serie ‘si stava meglio in vacanza’. La prossima chemio sarà l’ultima”. Bianca Balti ha annunciato così, con una storia Instagram sul suo profilo, la ripresa delle cure contro il cancro. La top model di lodi sta continuando ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute, come ha deciso di fare fin dalla diagnosi del tumore alle ovaie al terzo stadio, lo scorso settembre.

Una battaglia che Balti ha deciso di raccontare, passo dopo passo, apparendo il più possibile pubblicamente con il sorriso e piena di vita, nonostante il difficile periodo che sta affrontando. Anche dal punto di vista estetico, ha scelto di mostrarsi senza i capelli, dicendo di indossare una parrucca solamente in presenza della figlia. La modella si trova nella sua casa di Los Angeles e a breve, dopo l’ultima seduta di chemioterapia, scoprirà se ci sono stati miglioramenti e se il tumore è regredito. Prima della diagnosi del tumore, la supermodella nel 2022 si era anche sottoposta a una mastectomia preventiva e aveva fatto congelare due ovuli.

A oggi il sogno di diventare madre, con un surrogato, c’è ancora. “Non ho nausea – aveva raccontato nelle scorse settimane parlando della sua malattia e delle cure a cui si è sottoposta – ma solo una fame terribile come effetto del cortisone. Mi sento sempre fighissima, anche senza capelli. Ho comprato una parrucca e l'ho pagata più di 10mila euro. Alla fine però mi sento scema perché mi chiedo ‘la sto mettendo per me o per fare sentire meglio gli altri?'. Penso di non essere mai stata così felice nella mia vita, anche se non andasse bene sono felice. Quando hai l'amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita".

Bianca Balti si è sempre mostrata senza filtri, anche nei momenti più duri e difficili, cercando di essere d’esempio per tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione, cercando di dare coraggio a chi vive come lei un periodo così complicato. Senza mai piangersi addosso, ma anzi con un grande ottimismo e una grande determinazione. E speriamo tutti che questo possa davvero essere l’ultima chemio e che la supermodella possa vincere la battaglia più importante.