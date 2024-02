Giornata Fiocchetto Lilla, non solo anoressia e bulimia

Non solo anoressia e bulimia

Il documentario Vite sottili

Ilricorre la Giornata nazionale del, dedicata ai disturbi alimentari . Questi disturbi, in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata “binge eating”, sono un problema die oggetto di attenzione sanitaria e sociale per la loro diffusione, per l’esordio sempretra le fasce più giovani della popolazione (anche nei bambini di 8-9 anni) e per l’eziologia multifattoriale complessa. A esserne colpita è principalmente lacon un rapporto tra femmine e maschi di circa 9 a 1, anche se il numero dei maschi è in aumento soprattutto in età adolescenziale e pre-adolescenziale. Un fenomeno, purtroppo, in crescita soprattutto negli ultimi tempi: in Italia coinvolge circa 3 milioni di persone e rappresenta nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, laper le ragazze nella fascia di età tra i 12 e i 25 anni.Ma dalla malattia. Come è successo all’influencer fiorentinai, 17 anni. Dopo tre anni difficilissimi, sta meglio. E lo annuncia tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, dove da un paio d’anni ha trovato il coraggio di mettersi a nudo, dianche come forma terapeutica, oltre che per aiutare i tanti giovani che vivono la sua stessa situazione: “Dopo tre anni di percorso, tra ospedale e ambulatorio, tra difficoltà, crisi, ma anche traguardi e sforzi, è arrivato il momento di camminare con le mie gambe (che non significa che non cadrò più, ma che ora ho gli strumenti per rialzarmi da sola)” scrive la ragazza, pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita.“Quando si parla di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione si pensa immediatamente all'anoressia o alla bulimia , ma esistonoe all'apparenza meno gravi come. Si riscontra sempre più tra i giovani e non solo,che si traduce in piani di allenamento fisico molto intensi e schemi alimentari rigidi e carenti dal punto di vista nutrizionale. I filtri e i canoni di bellezza proposti dai social non fanno che alimentare il senso di inadeguatezza che ossessiona molto spesso chi è affetto da questo genere di disturbi”. Così l'Adi (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica), in occasione della Giornata nazionale deldedicata alla prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, pone l'attenzione su tutti i tipi di disturbi alimentari e in particolare su alcune forme sempre più difficili da diagnosticare. L', per esempio, non ancora catalogata nella nuova edizione del DSM-5 incide sulla sfera relazionale, emotiva e corporea dell'individuo che sostituisce la dimensione di piacere e il senso di soddisfazione procurato dal cibo con quello per l'attenzione rigida e accurata delle regole di un piano alimentare.Altra forma emergente soprattutto fra i giovani, catalogata nel DSM-5, è la, che si manifesta con una preoccupazione eccessiva per il proprio aspetto fisico, per i muscoli e in generale per le forme del corpo portandolo a seguire piani di allenamento molto frequenti e intensi o a consumare steroidi nonché grandi quantità di proteine con il rischio di danni metabolici, renali e cardiovascolari. “Negli ultimi dieci anni, ma soprattutto negli ultimi tre, sono comparsi nella popolazione adulta e giovanissima disturbi alimentari, forme purtroppo estremamente severe e difficili da trattare” dice, segretario Adi. E aggiunge: “Patologie che se non riconosciute in tempo e non curate in modo appropriato possono diventare croniche, con conseguenti costi altissimi per l'individuo, per la famiglia e per la società”. Secondo gli esperti Adi è importanteche le famiglie possono dare nell'individuare precocemente tali malattie attraverso l'osservazione di cambiamenti fisici importanti e di comportamenti alimentari disturbati come restrizioni, abbuffate, selettività alimentare, ma anche iperattività fisica ed insoddisfazione corporea, preoccupazione esagerata per il cibo e per il peso, isolamento sociale, sbalzi d'umore e la tendenza a evitare alcuni contesti sociali e conviviali legati ai pasti.In occasione della Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare Real Time presenta il documentario “”, un viaggio emotivo tra malattia e speranza grazie alle storie diin cura all’ospedale Bambino Gesù di Roma.Il documentario – in onda(canale 31 del digitale terrestre) e disponibile su Discovery+ – punta i riflettori sul dilagante fenomeno dei disturbi alimentari, in particolare l’anoressia nervosa . Lorenza, Beatrice e Irene sono tre ragazze modello, sempre alla ricerca della loro perfezione al punto da averla trasformata in un’ossessione: l’idea che avere totale controllo sul proprio corpo possa dare loro l’illusione di sentirsi più sicure. Sono le loro “Vite sottili” quelle raccontate nel documentario, che affronta ilall’interno dell’Unità operativa per disturbi alimentari dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. E l’ospedale romano fa sapere che negli ultimi due anni (2021-2022) sonoper disturbi del comportamento alimentare al pronto soccorso e sono, passati dai 180 casi pre-pandemia (2019) a quasi 300 casi nell'ultimo anno. “Il lockdown prima e le restrizioni della socialità dopo hanno fatto da detonatore per un malessere che era spesso già presente, a volte in maniera meno manifesta a volte di più - spiega la dottoressa, responsabile di anoressia e disturbi alimentari del Bambino Gesù - Il Covid e la quarantena sono stati sicuramente fattori di accelerazione, ma molte di queste ragazze e di questi ragazzi erano già allenati a mangiare di nascosto, a vomitare di nascosto, a vivere di nascosto”.