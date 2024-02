Giornata mondiale contro il cancro infantile: ogni tre minuti nel mondo muore un bambino

I dati sul tumore pediatrico

Nel mondo. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile , che si celebra il, arrivano dati e statistiche che devono far riflettere sul, che può manifestarsi in oltre(tra tipi e sottotipi), ma che è considerato ancora oggi una, tanto da non stimolare un sufficiente impegno della ricerca scientifica. Eppure i tumori pediatrici costituiscono circa l'1% di tutte le neoplasie. “Oggi è la Giornata Mondiale del Cancro infantile, una malattia. Ricerca, prevenzione e diagnosi precoce sono fondamentali per migliorare le cure e dare ad ogni bambino la possibilità di crescere e vivere una vita dignitosa”. Così su Facebook la ministra per le Disabilità,. “Tutto questo non sarebbe possibile senza il grande supporto di tanti medici, operatori e volontari che ogni giorno affiancano le famiglie e accompagnano i bambini in un percorso complesso e delicato. Il mio abbraccio va a tutte le mamme e i papà, alle famiglie che con una forza incredibile affrontano la malattia ogni giorno, insieme ai bambini, con speranza e tanto amore nel cuore” conclude la ministra.In Europa ogni anno in 6000, tra bambini e ragazzi, muoiono a causa di una, perché non c’è una cura, oppure perché è inefficace e vecchia di decenni. Spesso i trattamenti non sono solo vecchi, ma anchei: circa i due terzi dei bambini che guariscono possono andare incontro, nel tempo, a In Italia sono circa 2.400 le diagnosi registrate in un anno : contraggono tumori e leucemie. E circa uno su 7 è costretto a spostarsi tra regioni, in genere dal Sud verso il Centro e il Nord del paese, per visite e terapie, restando anche mesi lontani da casa. “Si stima che circa il 15% dei circa 2.400 bambini e ragazzi che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore migri in una regione diversa per curarsi, ovvero circa 300. In genere la famiglia lo fa per avere, per esempio le Car-T o l'immunoterapia. Il tasso di migrazione si è ridotto nell'ultimo decennio, perché è aumentato lo standard di cura su tutto il territorio”, spieg, presidente dell'Associazione italiana di oncoematologia pediatrica (Aieop), che riunisce 49 centri specializzati. Quanto alledei tumori pediatrici, prosegue Prete, “e non possono essere chiamati in causa stili di vita o fattori familiari; anche gli studi sulle cause ambientali non hanno portato a risultati certi”. Quindi l'ipotesi più probabile sono. In qualsiasi caso, “in base a dati Airtum nel quinquennio 2012-2017 non è stato registrato un aumento di diagnosi rispetto al quinquennio precedente”.Per alcuni tumori,: per le leucemie si guarisce in circa l'80% dei casi; mentre sono molto più bassi per alcuni tumori solidi e cerebrali, in cui non superano il 40%. Di fatto è una malattia rara e ogni anno ci sono circa il numero di diagnosi che ci sono in un giorno per l'adulto. “Questo - precisa, presidente Federazione Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (Fiagop) - rende più difficili gli investimenti nello sviluppo di nuove terapie e avviare trial clinici. Per molti tipi di tumore, i bambini continuano a essere trattati con, mentre per gli adulti l'innovazione è esplosa. Serve più ricerca, per cure su misura e con ridotti effetti collaterali a medio e lungo termine. Due bambini su tre che guariscono, infatti, possono andare incontro ada breve e lungo termine”. Si stima oggi in Italia una popolazione di almeno 45.000 guariti da tumore pediatrico, “lungosopravviventi” che necessitano di follow-up particolari e maggiori diritti.La Giornata mondiale contro il cancro infantile, istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità si pone l’obiettivo disull’impatto della malattia e sulla mancanza di equità nell’accesso alle cure. In questa ottica l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) ha messo in campo un investimento pari adi euro per sostenerecontro il cancro infantile.Tra gli ultimi importanti traguardi raggiunti dai ricercatori Airc , c’è la messa a punto di una nuova combinazione farmacologica per il, il più frequente tumore solido extracranico dell'età pediatrica. “Grazie al sostegno di Airc - spiega, ricercatrice Airc all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma - abbiamo recentemente scoperto chea basse dosi con l'immunoterapia è possibile richiamare le cellule del sistema immunitario all'interno del tumore e creare le condizioni ottimali per il loro funzionamento, favorendo così la risposta terapeutica”., ricercatore Airc al Centro Tettamanti, Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, conduce invece un progetto dedicato alla, il tumore più frequente tra i piccoli pazienti. Usando tecniche della medicina di precisione, ovvero di sequenziamento del genoma, afferma, “abbiamo recentemente classificato dei sottogruppi di pazienti in base. Tali conoscenze ci consentono di diversificare le terapie in funzione delle caratteristiche del singolo paziente”.