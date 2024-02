Giornata mondiale contro l'AIDS: cos'è Pep, il farmaco d'emergenza contro i rapporti a rischio

Nel 2021 sono state riscontrate 106.508 nuove infezioni

Cos'è Pep, il farmaco d'emergenza nei rapporti a rischio

Dal 2018 al 2021 sono. Un numero che spaventa, riportato nel rapporto che, in occasione della, viene fornito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)., stima il rapporto, vive con l' Hiv nell'Ue e nello Spazio economico europeo (con anche Norvegia Islanda e Liechtestein) senza che gli sia stato diagnosticato. Il report evidenzia però anche un netto calo delle nuove diagnosi di Hiv nel 2020, il primo anno del Covid-19 . Nel 2021, invece, ogni giorno sono state effettuate quasidi Hiv in 46 dei 53 paesi della regione, di cui 45 ogni giorno provenienti da paesi Ue/See. Questo equivale adi nuova diagnosi nella regione, di cui 16.624 provenienti da paesi dell'Ue/See. Poco più della metà di quelli con nuova diagnosi nel 2021 aveva un numero di cellule CD4 inferiore a 350 per mm3 al momento dell'analisi, indicando che molto probabilmente avevano convissuto con l'Hiv non diagnosticato fino a 8-10 anni.Molte persone, in vista della Giornata mondiale contro l' Aids , si sono poste questa domanda: è possibile accedere anel caso si sia incorsi a rapporti a rischio? La risposta è sì. Se sempre più spesso si sente parlare di– in questa giornata è un'altro termine a tenere banco, molto simile ma non uguale. Si tratta della: un farmaco d'emergenza, che va assunto non oltre le 48 ore dal rapporto sessuale, considerando anche che prima si prende più alte saranno le possibilità di successo. Per accedervi basterà andare – entro due giorni – al pronto soccorso di un ospedale che sia dotato di un reparto di malattie infettive, dichiarando di aver avuto un rapporto a rischio Hiv. A questo punto l'infettivologo di turno prescriverà la PEP per 28 giorni, alla fine dei quali sarà effettuato un test Hiv di conferma, per scongiurare il contagio. La domanda che sicuramente vi starete facendo è: 'E sono passati?' Il consiglio è di recarsi comunque per chiedere il farmaco, lasciando all'infettivologo la decisione se prescriverlo o meno. Se sono passati inveceil quadro si complica perché dovrete aspettare un mese per fare il test Hiv. L'esame è anonimo e gratuito, ma è molto importante perché se il risultato fosse positivo bisognerà iniziare subito la terapia che garantirà comunque una buona qualità della vita ma soprattutto renderà l'Hivalle altre persone.