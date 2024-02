Giornata Mondiale contro l'AIDS, quanto gli italiani conoscono la malattia

Quanto ne sanno gli italiani?

per cui esistono farmaci in grado di guarire e, quindi, ritornare a condurre una vita senza malattia;

per la quale ci si può vaccinare al fine di non contrarla;

da cui non si può guarire e la cui progressione non si può arrestare

da cui non si può guarire, ma curabile tramite farmaci e con cui si possa convivere come avviene per altre malattie croniche (ad es. diabete);

che si può prevenire anche tramite alcuni medicinali da prendere prima di avere rapporti sessuali non protetti

La frattura di tipo geografico

"Niente su di noi senza di noi", lo slogan contro l'AIDS

si celebra, in tutto il mondo, la, una sindrome di cui non dovremmo mai dimenticarci. E la ricorrenza è anche un'occasione di bilancio sulla situazione attuale. Quanto gli italianihanno riguardo all'HIV? Per rispondere a questa domanda prendiamo come riferimento il sondaggio pubblicato da Pubblic Affairs e Healthcare.Quasi, pari al 42%, dichiara di essere poco o per nulla informato riguardo prevenzione, cause e trattamento di AIDS e HIV. Questa percezione è confermata anche dal fatto che, ancora oggi, si fa molta fatica a distinguere tra HIV e AIDS in quanto soltanto il 34% sa che l'AIDS è lo stadio terminale dell'infezione da HIV. In particolare: ilritiene che AIDS e HIV siano sinonimi della stessa malattia, per il 15% l' HIV è trasmissibile soltanto sessualmente, mentre l'AIDS può essere trasmesso anche in altro modo, per il 4% si tratta di due malattie diverse e il 14% non sa. Inoltre, anche larisulta poco chiara: sono quasi quattro persone su dieci, il 39%, che attribuiscono una descrizione errata definendola una malattia:A dispetto di unche la definisce, correttamente, una malattia:Negli ultimi due anni, le opinioni degli italiani sul fenomenoe ciò che continua ad emergere è un evidente frattura di tipo geografico. Ancora oggi(48%, +7 punti rispetto al 2021) ritiene che l'AIDS, grazie alle cure moderne, sia un problema gestibile nei Paesi più industrializzati ma non in quelli in via di sviluppo. Per ilrappresenta ancora un problema molto grave ovunque, senza distinzioni territoriali, dato invariato rispetto alla precedente rilevazione di due anni fa. Ciò che si modifica, invece, è la quota di quanti lo considerano unovunque mediante le terapie moderne (oggi al 12%, in diminuzione di 10 punti percentuali rispetto al 2021). Soltanto per ildel campione preso in considerazione, l' AIDS è ormai, che appartiene al passato, e il 12% non sa. Ma facciamo anche un punto del fenomeno in numeri. Nel mondodi persone hanno contratto il virus HIV. In Italia si stima siano circa. Il rapporto dell'UNAIDS del 2022 fotografa unrispetto agli anni precedenti, in cui però c'è ancora molto da fare. Si è passati infatti dadi nuovi casi nel 2010, anel 2022, con una riduzione complessiva del 38%, frutto anche delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione.Due decenni fa, la pandemia globale di questa infezione sembrava inarrestabile. Oggi la situazione è molto migliorata con un drastico calo dei contagi e soprattutto delle morti, grazie al progresso delle terapie. Il rapporto UNAIDS per l'anno 2023 è molto chiaro: "– si legge nel comunicato stampa- e per farlo è cruciale il ruolo delle community. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale coinvolgere le persone con HIV, chi è esposto al rischio di contrarre questo virus, le famiglie di questi cittadini e di queste cittadine, i loro gruppi sociali: siano queste comunità a". "": è lo slogan che riassume il tema scelto per questa importante giornata. Per combattere questa problematica è necessario affrontare le disuguaglianze che frenano il progresso, consentire alle comunità e alle organizzazioni della società civile di svolgere il loro ruolo e garantire finanziamenti sufficienti e sostenibili. L'ultima parola è spettata alla direttrice esecutiva UNAIDS,, che ha dichiarato: "La fine di questa malattia è possibile, è alla nostra portata. Per seguire il percorso che pone fine all'AIDS, il mondo deve lasciare che siano le comunità a guidare questo processo".