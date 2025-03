Giornata Mondiale della Sindrome di Down, la storia di Amine. Logopedia, musicoterapia e lezioni di autonomia: ogni passo una conquista

Amine ha 14 anni e un’energia che contagia chiunque gli stia intorno. È un ragazzo socievole, affettuoso, sempre pronto a regalare un sorriso e a domandare come va, con la genuina curiosità di chi considera ogni incontro un’opportunità preziosa. A caratterizzarlo, oltre a un entusiasmo innato, è la Sindrome di Down, condizione che affronta con coraggio e perseveranza, grazie anche al percorso terapeutico che da anni segue nel Centro Terapeutico Antoniano di Bologna.

Il suo legame con il Centro inizia quando è ancora piccolo e, col tempo, Amine impara a conoscere e fidarsi di un’equipe di professionisti che lo accompagna in ogni tappa della crescita. La sua settimana è scandita da appuntamenti fondamentali: il lunedì lo dedica al gruppo Autonomie, dove, assieme ad altri coetanei, apprende strategie per orientarsi in città, fare la spesa e gestire il proprio tempo; il mercoledì è dedicato alla musicoterapia di gruppo, che gli insegna a condividere emozioni attraverso il potere della musica; il giovedì, infine, è la volta della logopedia, con un lavoro costante per rendere più sicuro e chiaro il suo modo di esprimersi.

La strada per conquistare l’autonomia richiede impegno e costanza, ma Amine colleziona progressi a ogni passo: se all’inizio le attività prevedevano esercizi per scrivere correttamente alcune parole, oggi affronta sfide più complesse, come giochi che potenziano la concentrazione, il lessico e l’attenzione ai dettagli. In più, impara che, nella vita come nel gioco, si può anche perdere, e che accettare la sconfitta fa parte della crescita.

Il suo percorso di musicoterapia gli permette di sperimentare diverse forme di comunicazione: si lascia trasportare dal ritmo e dal suono, percependo la musica come un vero “ponte” verso gli altri, uno spazio dove condividere sentimenti e partecipare a qualcosa di più grande. In parallelo, il gruppo Autonomie diventa un’occasione per rafforzare legami e, soprattutto, per scoprire insieme come gestire piccole faccende di vita quotidiana: attività semplici all’apparenza, ma fondamentali per conquistare la sicurezza necessaria all’indipendenza.

In questo modo, ogni parola pronunciata con maggiore chiarezza, ogni spesa portata a termine, ogni piccolo passo verso la libertà di muoversi da solo diventa una conquista per Amine e la sua famiglia. In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, la sua storia è la prova di quanto un supporto integrato e multidisciplinare possa davvero fare la differenza, regalando a un ragazzo determinato l’opportunità di vivere pienamente le sue passioni e di guardare con fiducia alle sfide che lo attendono.