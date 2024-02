Il bambino col rossetto e un fiocco rosa in testa: il cartellone "Stop gender" scatena le polemiche

Il comune: "Messaggi lesivi, rimuovere il cartellone"

La replica dei Pro Vita: "Difendiamo i bambini, argomenti inadatti"

Un'immagine che raffigura un. È ciò che appare sul manifesto realizzato e affisso in bella vista dall'associazione Pro vita & Famiglia in zona stazione a, per sostenere le proprie posizioni. Che sappiamo bene quali siano - conservatrici, contro qualsiasi apertura in termini di libertà d'espressione di genere e sessuale - visto che nelle ultime settimane sono stati particolarmente attivi nel ribadirle, in una sorta di campagna elettorale parallela. A rimarcarne i concetti una scritta : "Basta confondere l’identità sessuale dei bambini " che esprime l'idea di pensiero ben chiara dell'associazione, nota per esseree pro famiglie tradizionali, fondate sul matrimonio uomo e donna.L'assessora alle politiche di genere Carla Cocilova comunica via social che, date le innumerevoli segnalazioni pervenute in merito al manifesto, insieme al sindaco, ha chiesto agli uffici competenti, come è già accaduto in altre città italiane. Cocilova continua : "C’è una legge che vieta espressamente questo tipo di messaggi che specifica come sia vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto propongadi genere offensivi o messaggi". È intervenuta anche l'assessora regionale dell'istruzione Alessandra Nardini: "Questi manifesti non sono sinonimi di libertà di espressione, ma sono messaggi, finalmente, da qualche tempo, vietati per legge. Sono contenta e orgogliosa della scelta dell’amministrazione comunale di Pontedera. Se ne faccia una ragione chi pensa di imporre une dannoso per la società".A risposta di ciò Pro Vita & Famiglia Onlus, attraverso un comunicato stampa, continuano a portare avanti il loro pensiero affermando che, attraverso la loro campagna di affissioni, non vuole passare nessun messaggio di tipo violento, discriminatorio, offensivo e sessista: "La nostra campagna vuole solo difendere i bambini dae tutelare il diritto dei genitori ad avere piena libertà educativa per i propri figli, respingendo così ogni ideologia gender dalle scuole". Inoltre, secondo la referente locale e regionale per la Toscana di Pro Vita & Famiglia Onlus: "L’unica cosa di illegale e vergognosa è lanei nostri confronti. Non ci faremo fermare ma proseguiremo, come sta avvenendo in tutta Italia con webinar informativi per genitori e una petizione popolare che ha raccolto oltre 28.000 firme per chiedere che il Ministro dell’Istruzione del nuovo governo difenda proprio la libertà educativa ".