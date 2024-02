Il feto è senza cranio ma in Louisiana le vietano di abortire: "Inutilmente crudele"

Il fatto

, una donna dellasi è vista negare il diritto di abortire nonostante i suoi medici le avessero consigliato dopo la decina settimana di interrompere la gravidanza a seguito di unadel feto, l’acrania, ossia la mancanza del cranio, che non gli avrebbe permesso di sopravvivere che qualche giorno dopo il parto. Ma l’ospedale ha deciso diper il timore di violare la legge che vieta l’aborto se non in caso di pericolo di vita per la donna. I legali di Nancy Davis hanno denunciato “in cui lo stato della Louisiana ha posto la donna lasciandole solo due scelte: portare avanti la gravidanza fino all’inevitabile morte del feto o viaggiare in un altro Stato per ottenere l’interruzione della gravidanza che aveva così dolorosamente deciso“. Una portavoce dell’ospedale di Baton Rouge, che ha negato l’aborto alla donna, non ha commentato sul caso specifico ma, parlando con la Cnn, ha detto che “analizziamo le circostanze di ciascuna paziente per vedere come rimane nel rispetto delle attuali leggi dello Stato”. In effetti,che la legge della Louisiana prevede vi è anche quello di una malformazione incurabile del feto, ma - si è giustificata la portavoce - la legge “appare complessa e contraddittoria” su questo aspetto. “A prescindere da quello che affermano i deputati della Louisiana, la legge sta avendo l’effetto sperato, spingendo i dottori a rifiutarsi di praticare interruzioni di gravidanza anche quando necessarie dal punto di vista medio nel timore di perdere la licenza o fronteggiare incriminazioni”, denuncia l’avvocato della donna. Il legale della donna ha affermato inoltre che la legge sta chiaramente avendo un impatto negativo. “Indipendentemente da ciò che affermano i legislatori della Louisiana, la legge sta avendo l’effetto previsto, costringendo i medici a rifiutarsi di eseguire aborti anche quando sono necessari dal punto di vista medico per paura di perdere le loro licenze o di dover affrontare accuse penali”, ha affermato Crump in una nota. Nancy Davis a partire da domenica stava progettando di– che ha un divieto di aborto da cui si qualifica per essere esentata – piuttosto che dare alla luce quello che sarebbe stato il suo secondo figlio, che avrebbe perso praticamente immediatamente.“È difficile sapere che...”, ha detto Davis aall’inizio di questo mese. La dichiarazione sull’ufficio di Crump che lavora a fianco di Nancy Davis si è fermata prima di dire quali sono i piani legali della loro parte, oltre a notare che aveva pianificato di raccogliere fondi per il suo viaggio di aborto fuori dallo stato attraverso una campagna GoFundMe online il cui obiettivo dichiarato è 20mila dollari. Ma la Davis ha detto a WAFB che "sperava che i legislatori statali considerassero condizioni mediche aggiuntive come eccezioni al divieto di aborto, che minaccia quanti pratichino l'interruzione con procedimenti penali e la perdita delle loro licenze mediche". “Questo è uno che deve essere in quell’elenco “, ha detto Nancy Davis di acrania. La dichiarazione dell’ufficio di Crump ha aggiunto: “La signora Nancy Davis è stata messa in una posizione orribilmente crudele. “La signora Davis ha dovuto sopportare un dolore emotivo impensabile e un rischio fisico crescente”.La notizia della difficile situazione di Davis è emersa quasi nello stesso momento in cui un tribunale della Florida ha impedito a una ragazza di 16 anni incinta di abortire . Il tribunale ha ritenuto che la ragazza fosse troppo immatura per decidere se abortire o meno e quindi dovesse invece dare alla luce un bambino. Nel frattempo, all’inizio dell’estate, una ragazza dell’Ohio di 10 anni che è stata violentata e messa incinta ha dovuto recarsi nella vicina Indiana per interrompere la gravidanza a causa del divieto del suo stato sulla maggior parte degli aborti. Sebbene alcuni media e politici di destra si siano chiesti senza fondamento se la ragazza esistesse o fosse invece una bufala liberale per alimentare il sostegno ai diritti dell’aborto, da allora le autorità hanno accusato un uomo in relazione allo stupro della piccina, crimine che avrebbe confessato.operano interventi per l’interruzione della gravidanza stanno lasciando lo Stato in seguito alla decisione della locale Corte Suprema che il 12 agosto ha ribadito le forti restrizioni in materia, in attesa di una pronuncia della magistratura. Non è chiaro quando le cliniche avranno completato il processo di trasferimento e dove si sposteranno. Secondo la legge in vigore in Louisiana, un aborto puo’ essere eseguito solo quando “necessario secondo un ragionevole giudizio medico per prevenire la morte o un rischio sostanziale di morte a causa di una condizione fisica, o per prevenire la compromissione grave e permanente di un organo di sostentamento vitale di una donna incinta .” Le tre strutture sanitarie, Hope Medical Group for Women a Shreveport, Women’s Health Care Center a New Orleans e Delta Clinic di Baton Rouge,fanno comunque sapere che. La notizia del trasferimento è stata accolta con soddisfazione da parte degli attivisti antiabortisti. Benjamin Clapper, direttore esecutivo di Louisiana Right to Life, ha dichiarato il 16 agosto che la notizia delle cliniche che lasciano lo stato ha segnato una giornata storica. “Per la prima volta in quasi 50 anni, la Louisiana sarà libera da attività che esistono per porre fine alla vita di preziosi bambini non ancora nati”, ha affermato.I Paesi che proibiscono completamente l’aborto sono 26, tra cui El Salvador, Nicaragua e la Repubblica Dominicana in America Latina, Repubblica Democratica del Congo e Senegal in Africa, Iraq e Filippine in Asia e Medio Oriente e, in ultimo, Malta e San Marino nell’area europea. Circa 39 Paesiche sia necessario per salvare la vita della madre, mentre 56 Statie mentale della madre. 14 i Paesi in cui l’aborto è possibile su basi sociali ed economiche (cioè in cui il ricorso all’aborto è valutato rispetto all’impatto che una gravidanza avrebbe sulla madre per le condizioni sociali ed economiche e dell’ambiente in cui vive). In questa categoria c’è l’India, per esempio, che nel 2020 ha approvato una norma che consente l’interruzione di gravidanza per feti fino alle dodici settimane di età ma solo con il parere di un medico sui possibili rischi per la salute della madre o del futuro nascituro. Sono 67, infine, i Paesi in cui l’interruzione volontaria di gravidanza è possibile su richiesta della donna, fatto salvo il limite massimo per la pratica dell’aborto comunemente fissato a dodici settimane.