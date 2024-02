Il Senato della Carolina del Sud approva un'ulteriore restrizione dell'accesso all'aborto

Il Senato dellaha approvato giovedì 8 settembre un disegno di legge che, attualmente bloccato dalla Corte suprema dello Stato, dopo due giorni di acceso dibattito tra repubblicani pro-life e legislatori più moderati di entrambi gli schieramenti. Il testo approvato prevede che lesianoal primo trimestre di gravidanza, e non a 20 settimane come previsto dalla legge vigente. Inoltre, come già fissato nella norma esistente (bloccata dai giudici), l'interruzione di gravidanza verrebbe consentita se il feto riceve una diagnosi fatale, ma richiederebbe la diagnosi di due medici e non di uno. Rimarrebbe invece in vigore l'attuale, con eccezioni per i casi in cui la vita della madre è a rischio.In precedenza il parlamento dello Stato aveva cercato di far approvare un divietorispetto al tema aborto. Tuttavia, il progetto non si è realizzato: non c'erano abbastanza voti del Senato. Anche all'interno dei, però, c'è chi lotta, come la senatrice: "Noi donne stiamo per subire una battuta d'arresto per mano di molti maschi bianchi. Ma vivremo per combattere un altro giorno". La politica, inoltre, ha espresso il suo scetticismo riguardo la posizione della Corte Suprema. Ad agosto, la massima autorità giudiziaria americana ha bloccato il divieto di ivg. Nella Carolina del Sud, invece, i nove giudici avrebbero deciso di mantenere la legge pro-life. Ma il leader repubblicano della maggioranza al Senato, Shane Massey, è fiducioso che la Corte Suprema riterràanti-aborto. La Carolina del Sud è uno dei 25 Stati a voler limitare le interruzioni di gravidanza e ad essere d'accordo con la decisione della Corte Suprema del 24 giugno , che ha ribaltato la storica sentenzadel 1973, che garantiva l'aborto come diritto federale. Diversi senatori repubblicani hanno esortato i colleghi legislatori del Congresso asul fenomeno durante il dibattito sulla legge. Dall'altro schieramento politico il senatore democratico Dick Harpootlian confida negli elettori e giovedì, mentre dibatteva in Aula, ha sottolineato: "Mi rivolgo a voi, donne della Carolina del Sud, e dico che a novembre ci saranno le", riferendosi a quelle di Medio termine, considerate ormai un appuntamento fondamentale per capire quali saranno gli equilibri politici ma soprattutto il destino di milioni di americane.