Il viaggio di Kambrat: da calciatore a rifugiato per scappare dalla guerra in Etiopia

Il viaggio della speranza e il tanto atteso attracco in Italia

"La mia speranza è quella di far venire la mia famiglia qui"

Ci sono storie nelle piazze, che ci passi accanto, e neppure te le immagini. Storie che sembrano uscite da un film, eppure sono vere.coraggio, gratitudine, umiltà, che rimangono inascoltate, mentre la legittimadi un’occasione dista lì, sgretolandosi pian piano. Come quella di, 38 anni, di cui 12 in Italia e quasi 4 per arrivare qui da un’massacrata dalla guerra e ancora lontana dalla democrazia., dove ha vissuto l’inferno, spessoche da essere umano : "Sono dovuto scappare perché in Etiopia c’è ancora la guerra – racconta il rifugiato – Poi c’è il solito capo di governo da 27 anni,. Sono arrivato a Lampedusa con la barca dopo un viaggio lunghissimo, sono stato fermo sei mesi in Sudan e tre anni in Libia. Ho sempre lavorato, sia in Sudan che in Libia, in condizioni durissime. In Libia la polizia entrava nei campi profughi di notte e ci sequestrava i soldi che avevamo guadagnato il giorno. Quanto ci ho messo per mettere da parte mille euro! Tanti miei compaesani, in quel viaggio, purtroppo, sono morti". Poi finalmente l’: "Gli italiani sono bravi, mi hanno sempre aiutato, devo ringraziarli. Anche in Etiopia lavoravo per un italiano, facevo il falegname: Salvatore, di padre italiano e madre etiope, che lì ha messo su un’azienda con duecento dipendenti".tanto forte che l’uomo ha messo a rischio la sua stessa incolumità, a fine maggio,, quando è intervenuto per distogliereche stava, ricevendo per tutta risposta una scarica di cazzotti che gli hanno causato un trauma cranico e una frattura al naso: "Ho preferito che si sfogasse su di me, piuttosto che sulle mamme", spiega umilmente. Un intervento coraggioso che è rimasto nel cuore delle mamme che frequentano il giardino, seppur passato in sordina.Kambrat aveva anche una carriera avviata nel calcio: "Giocavo per una squadra di serie B – ricorda orgoglioso – La mattina lavoravo, la sera andavo a scuola e al contempo giocavo a pallone. Con il calcio poi ho smesso perché nel mio Paese i giocatori sono più giovani che qui. Ma quando sono arrivato in Italia, stavo per essere preso nella serie C del Crotone: all’ultimo però non mi presero perché".Adesso ha ottenuto lo status di asilo politico , e seppure in povertà, può vivere al sicuro. Tuttavia la mancanza dei cari si fa sentire: "Non vedo mia moglie e i miei figli da dodici anni, ci sentiamo per telefono. Non posso tornare a trovarli, non sono potuto andare neanche al funerale di mio padre, perché è pericoloso, non so cosa mi farebbero se rientrassi., ma finché non ritrovo un lavoro che mi permetta di affittare una casa, di provvedere a tutti loro come faccio a farli venire? Per questo sto ricercando una qualsiasi occupazione. Fino a tre mesi fa ho lavorato come magazziniere a Calenzano, ma non mi hanno rinnovato. Purtroppo, come falegname, in Italia, a 38 anni sono considerato troppo vecchio per ricominciare, ma mi va bene qualsiasi lavoro che mi consenta di rendermi autonomo", fa appello Kambrat.