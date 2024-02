In gondola in carrozzina: il sogno del ventenne Hakon diventa realtà grazie ai medici

"Auguriamo ad Hakon di superare la propria malattia"

Il sogno diventenne nato in Bangladesh, disalendo in gondola con la sua carrozzina è diventato realtà. Lo scorso 27 settembre, il giovane,, ha potuto realizzare il suo desiderio insieme ad una guida turistica al suo fianco che gli ha svelato i segreti della città lagunare. Il tutto è stato possibile grazie al supporto dell'di Salerno, die dell'Arrivato in Italia dal Bangladesh quando aveva 17 anni, Hakon Raseduzzaman è stato accolto in un centro per minori della provincia di Foggia. Ora ha 20 anni e, purtroppo, lo scorso febbraio ha scoperto di essere affetto da un. Ricoverato nel reparto di oncoematologia dell'ospedalegrazie ai medici che lo assistono ha contattato 'Lo sportello dei sogni', associazione di volontariato con sede a Salerno che si propone dia scopo terapeutico, e ha così potuto realizzare il suo grande desiderio: fare un giro in gondola a Venezia. Il ragazzo è stato accolto a Ca' Farsetti dall'Poi è salito in gondola per un giro della città accompagnato da, presidente dell'associazione di volontariato "Lo sportello dei sogni". Con loro anche Giovanni Alliata di Montereale, presidente dell'Ail Venezia, associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Il suo tour veneziano è proseguito con una visita della Basilica di San Marco e del campanile. "Venezia da sempre regala sogni ed emozioni uniche alle persone. Siamo stati contattati da questa bella realtà associativa e abbiamo deciso di collaborare all'iniziativa. Auguriamo ad Hakon diGrazie ai gondolieri di Venezia e in particolare a Piero, colui che ha accompagnato il giovane a visitare la città e al consigliere comunale Aldo Reato per la grande sensibilità dimostrata" conclude l'assessore.