Nasce “L’Inclusione”, rivista rivolta alla parità di genere e all’inclusione delle diversità sul lavoro

Diversity & Inclusion Hub, l’osservatorio promosso da Core (società di corporate relations specializzata nelle attività di relazioni pubbliche e istituzionali), ha presentato il primo numero del nuovo magazine trimestrale L’Inclusione al Milano Luiss Hub. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Milano e da Rai per la Sostenibilità ESG.

L’Osservatorio

Nato come hub permanente, coinvolge attivamente e in maniera continuativa istituzioni, aziende, start-up e associazioni nazionali ed europee, impegnati sui temi della diversità, dell'inclusione e dell'equità in ambito lavorativo. L'obiettivo è quello di approfondire e alimentare il dibattito sul tema. Riconoscendo la diversità come un imperativo nel contesto globale, l’Osservatorio vuole attrarre, sviluppare e trattenere talenti provenienti da diverse origini, culture e identità.

"L’Inclusione”

Il primo numero del magazine “L’Inclusione”, dal titolo Gender balance & diversity. Equilibrio, diversità, inclusione, è disponibile sia in formato cartaceo in abbonamento gratuito che digitale e si focalizza sull’inclusione attiva delle donne e sulla ricerca della parità di genere nelle aziende. Aspetti fondamentali per garantire una rappresentanza equa e promuovere un ambiente di lavoro diversificato. “Con L’inclusione inauguriamo un nuovo spazio di confronto, libero, aperto, un dibattito distante dall’ “ideologia” tanto quanto da ogni retorica. – dichiara Mario Benedetto, direttore responsabile - includere oggi significa costruire una società che superi il paradigma di smussare le diversità per integrarle, ma che sposti l’attenzione sul livello dei diritti e del valore che esse meritano e che assicurano, esattamente come tali, alla nostra collettività. L’affermazione della diversità, dal lavoro a ogni ambito e livello di diritto, non è valore aggiunto o vittoria di una parte, ma conquista sociale che appartiene di tutti”.

Partendo dall'Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 e dalle iniziative dell’Unione Europea in tema di parità di genere, diversità e inclusione, il magazine, focalizzandosi sul mondo del lavoro, riflette sull'importanza e la necessità di eliminare ogni forma di discriminazione, combattere gli stereotipi e promuovere una società più giusta, inclusiva e sostenibile.

La partecipazione attiva delle donne nelle aziende attraverso politiche come quote di genere, programmi di sviluppo professionale, strategie di reclutamento mirate e iniziative volte a favorire l’equilibrio casa-lavoro risulta essere cruciale non solo per una questione di giustizia sociale, ma anche un prerequisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile.

Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano: “Milano come città dei diritti. È un’affermazione che spesso ci piace dire e come amministrazione comunale cerchiamo e vogliamo essere promotori di questo cambiamento culturale basato sull’inclusione, sulla diversità e sulla parità di genere. Nel concreto, abbiamo sottoscritto il Patto del Lavoro con l’obiettivo di attivare delle buone pratiche e politiche che aiutino a riconoscere i cambiamenti nel mercato del lavoro e supportare l’inserimento lavorativo e la trasformazione di determinati ruoli cercando di darci delle priorità: donne, giovani e le persone più fragili. In primis, vogliamo all’interno del Comune, che è una vera e propria azienda con 14mila dipendenti, attuare queste politiche di gender balance e d’inclusione e grazie alla nostra vasta rete di contatti, far sì che ci sia un rapporto costruttivo anche con la parte privata”.

Anna Maria Morrone, responsabile Organization & People Development Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: “Per il Gruppo FS lavorare per l'equità di genere non è solo un dovere, ma anche un'opportunità. Stiamo realizzando un ambiente di lavoro dove confronto, scambio, apertura e rispetto, sono sempre più alla base del sistema di relazioni professionali e personali. Un impegno che portiamo avanti in maniera strutturata e concreta da diverso tempo e che rinnoviamo ogni anno con nuove iniziative. Per favorire la presenza femminile nelle carriere STEM, al fianco del nostro storico progetto Women in Motion, abbiamo avviato alcuni career day al femminile con l'iniziativa EmpowHer. Ci siamo, inoltre, attivati per il benessere di colleghe e colleghi, grazie al lancio di un servizio di Supporto Psicologico, e per la sicurezza di tutte le persone, dentro e fuori l'azienda, con l'istituzione della Consigliera di Fiducia e la realizzazione di una campagna abilitante contro le molestie nei luoghi pubblici”.

Massimiliano Coppa, Human Resources Director Axpo Italia: “All’interno del panorama lavorativo attuale c’è un’attenzione crescente verso D&I e questi temi influiscono in maniera importante sulla soddisfazione e motivazione dei dipendenti. Le aziende che adottano politiche di inclusione e trasparenza tendono non solo ad attrarre e trattenere i talenti più competenti, ma a ottenere performance di business migliori. L’impegno di Axpo su queste tematiche si concretizza tramite diverse azioni, dalle più semplici e di facile attuazione ad importanti novità di carattere più sistemico”.