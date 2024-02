India, una mamma avvelena un alunno di 13 anni perché è più bravo della figlia a scuola

La vicenda

A voltesupera davvero ogni confine. Anche legale. E sfocia nell'assurdo, nell'incredibile. È il caso di una donna di Karaikal (città dell' India su-orientale) è accusata di averche aveva ottenutoed è stata arrestata dalla polizia. Secondo le autorità Balamanikandan, 13 anni, ha perso la vita per l'avvelenamento. Lo studente frequentava la scuola del quartiere di Karaikal con la figlia della signora J. Sagayarani Victoria, ed era uno studente della classe 8. La madre dell'alunna avrebbe avvelenato il giovane perché eradei suoi risultati accademici ed extrascolastici rispetto a quelli della figlia. Un gesto estremo, insomma, che non trova assolutamente giustificazioni ma rispecchia unanell'attaccamento alla prole.Venerdì scorso, si legge sul The Independent, la sospettata si sarebbee avrebbe chiesto al portiere dell'istituto scolastico di consegnare al ragazzo delle. L'adolescente si stava preparando per esibirsi all'evento culturale annuale della scuola quando ha ingerito il liquido e ha iniziato a sentirsi male. Nel pomeriggio è tornato a casa e ha iniziato a vomitare, hanno raccontato i genitori di Bala. È stato portato d'urgenza all'ospedale governativo di Karaikal, dovesabato sera. I familiari del ragazzino hanno sporto denuncia alla stazione di polizia locale dopo aver visionato le riprese delle telecamere a circuito chiuso della struttura scolastica, in cui si vedeva Sagayarani Victoria chiedere al portiere di portare le bottiglie allo studente. Le autorità hanno dichiarato che durante l'interrogatorio la donna ha confessato di aver mescolato alla bevanda analcolica delle "", acquistate al banco di una farmacia locale. "Voleva impedire al ragazzo di partecipare agli eventi annuali della scuola", ha dichiarato al New Indian Express Lokeshwaran, sovrintendente capo della polizia.La signora Victoria è stataed è stata sottoposta a fermo giudiziario domenica. Stando a quanto riportato dagli agenti, ledi Bala erano inizialmente stabili sabato, ma sononel corso della giornata. I dottori sospettano che il bambino sia morto per asfissia dopo che le particelle di sostanze nocive sono entrate nel suo sistema respiratorio. "I nostri medici gli hanno somministrato. Sabato il ragazzo era cosciente e stava meglio. Era sotto osservazione ed è stato tenuto a dieta liquida per tutto il giorno", ha dichiarato al The Independent S. Madhan Babu, responsabile medico regionale dell'ospedale governativo. "Ha vomitato durante la notte e poi è collassato improvvisamente". Il corpo del 13enne è stato consegnato ai genitori dopo l'autopsia, per le esequie. Lunedì la vicegovernatrice del Puducherry, Tamilisai Soundararajan, ha espresso cordoglio e preoccupazione per la vicenda: "Sono davvero addolorata per l'incidente del ragazzo avvelenato", ha dichiarato.