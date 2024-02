Indiana, stretta quasi totale sull'aborto: pratica vietata dal concepimento salvo rare eccezioni

La legge in Indiana

La reazione della Casa Bianca

Prima della decisione della Corte Suprema il caso più eclatante era stato quello dell' Oklahoma , che aveva vietato l'interruzione di gravidanza sin dalla. Ora, dopo il rovesciamento della Roe v. Wade avvenuto lo scorso 24 giugno, è l'a scatenare l'indignazione dei pro-choice e, dall'altro lato, la gioia dei politici conservatori e dei pro-life. Lo Stato ha infatti approvato una legge che impone il divieto quasi integrale dell'aborto. Il governo federale, a guida repubblicana, è stato il primo ad approvare nuove restrizioni dopo la decisione del supremo tribunale statunitense di revocare il diritto federale che era in vigore dal 1973.La legge dell'Indiana rendefin dal momento del, eccettoin gravidanza è. Il Senato ha approvato con 28 voti a favore e 19 contrari la legge già passata dalla Camera bassa dello Stato. La misura è stata firmata dal governatore repubblicano Eric Holcomb, sancendone l'entrata in vigore il 15 settembre. Finora l'interruzione era autorizzata fino alla 22esima settimana. Il testo arriva tre giorni dopo il voto referendario in Kansas , altro Stato conservatore del Midwest dove però i cittadini hanno respinto a stragrande maggioranza un emendamento che avrebbe eliminato le tutele dei diritti all'aborto dalla Costituzione dello Stato. In Indiana la legge è passata nonostante, che la ritenevanoLa reazione dellaall'approvazione di una legge così restrittiva è durissima: una, fanno sapere, "un altro passo radicale da parte dei legislatori repubblicani pere per mettere le decisioni personali in materia di salute nelle mani dei politici piuttosto che delle donne e dei loro medici". La portavoce Karine Jean Pierre, ha commentato così la decisione del Parlamento dell'Indiana, che ha istituito - primo stato a farlo dopo la sentenza della Corte suprema di fine giugno - un divieto di aborto quasi totale, una decisione che "dovrebbe essere undi tutto il Paese, che devono far sentire la loro voce". "Anche il Congresso - è tornata a sollecitare la portavoce della Casa Bianca - dovrebbe agire immediatamente per approvare una legge che, l'unico modo per garantire il diritto di scelta di una donna a livello nazionale".