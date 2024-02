Iran, il ritorno (ufficiale) della polizia morale: donne senza velo nel mirino

Il ritorno dopo dieci mesi della polizia morale

Poliziotte contro le donne senza velo

C'EST OFFICIEL. La police des moeurs est de retour en #Iran, a annoncé dimanche 16 juillet le porte-parole de la police. Rebaptisée « police des tenues inhabituelles », elle traquera les femmes dévoilées. Elle avait disparu après avoir provoqué la mort de #MahsaAmini en septembre pic.twitter.com/TfB444lbcS — Armin Arefi (@arminarefi) July 17, 2023

La battaglia sull'hijab non si ferma

movimento di protesta con manifestazioni in diverse città a ottobre e novembre. Dopo una pesante repressione, in cui sono stati uccisi più di 500 manifestanti e quasi 20mila arrestati, all'inizio di quest'anno si sono in gran parte placate. La morte della 22enne di origine curda , a settembre, ha scatenato un vastocon manifestazioni in diverse città a ottobre e novembre. Dopo una pesante repressione, in cui sono statie quasi, all'inizio di quest'anno si sono in gran parte placate.

Sette uomini sono stati giustiziati per il loro coinvolgimento nelle proteste. Criticata dai manifestanti, negli ultimi mesi la polizia morale era in gran parte scomparsa dalle strade, a dicembre, si è persino diffusa la notizia - poi smentita - che fosse stata sciolta.

La battaglia sull'hijab, nel frattempo, è diventata un potente grido di rivolta, con le donne che hanno giocato un ruolo di primo piano nelle proteste e continuano a

portare avanti la loro rivoluzione, mostrandosi

soprattutto a Teheran e nelle principali città.

Le autorità, però, hanno insistito per tutta la durata della crisi che le regole non erano cambiate.

decadenza occidentale. I leader clericali iraniani considerano il velo un pilastro fondamentale della rivoluzione islamica che li ha portati al potere e ritengono che un abbigliamento più casual sia un segno di

Le forze della polizia morale torneranno a pattugliare le strade delle città iraniane per punire le donne che non osservanoLo ha annunciato domenica 16 luglio il portavoce della polizia Saeed Montazermahdi, citato dalla tv di Stato. Le pattuglie, istituite dopo la Rivoluzione islamica del 1979, erano scomparse dalle strade dopo la, deceduta proprio durante la custodia della polizia a seguito del suo arresto a settembre 2022."Coloro che non rispettano le regole saranno affrontati e", ha spiegato Montazermahdi, annunciando il ritorno delle temute pattuglie - a piedi e in auto - a presidio della "moralità".Nei giorni scorsi, sui social network sono state pubblicate foto e video - la cui autenticità non ha potuto essere verificata in modo indipendente dalla France Presse - che mostranoche ammoniscono e arrestano le donne che non indossano il velo. "No, la polizia morale non è stata smantellata in Iran", ha dichiarato su Twitter il giornalista di Le Point, Armin Arefi. Che poi ha pubblicato il video dell'annuncio da parte del portavoce.Il quotidiano riformista Shargh ha riferito che a quattro donne è stato recentemente ordinato di "frequentare corsi di psicologia", "pulire gli ospedali" ed è stato "vietato di guidare per due anni", dopo essere state giudicate colpevoli. Una sorta di condanna ai servizi sociali, quindi. scoperte senza veloDiverse(e non solo) si sono unite alle proteste, tra cui importanti registi e attori. Alcune attrici sono state arrestate dopo essere apparse in pubblico senza hijab o aver espresso sostegno alla rivolta. In un caso recenteè stata bandita dai social media e un tribunale le ha ordinato di sottoporsi a un trattamento psicologico per "" dopo essersi presentata a un funerale due mesi fa con un cappellino in testa.