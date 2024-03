Non vergognarsi della malattia: Kate Middleton rompe il silenzio sul cancro

Dopo settimane di silenzio a seguito dell’operazione, di foto ‘falsificate’ dall’intelligenza artificiale, di ipotesi e smentite, di gossip e ‘mostri schiantati in prima pagina’ la Principessa di Galles rompe il silenzio sulla sua salute.

Kate Middleton ha il cancro e ha iniziato a sottoporsi a chemioterapia da fine febbraio. Ad annunciarlo in un video, diffuso sulla pagina social ufficiale “Prince and princess of Wales” (poi ripreso da quelli della Royal Family) è stata la stessa reale britannica, consorte dell'erede al trono inglese William.

Il video annuncio

Ad annunciarlo in un video diffuso sulla pagina social ufficiale (poi rilanciato su quelli della Royal Family) è stata la stessa Principessa del Galles, consorte dell'erede al trono britannico William.

“È stato ovviamente un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia”, ha detto la reale, 42 anni, nel video girato mercoledì a Windsor e diffuso nella serata di oggi.

Il cancro scoperto dopo l’operazione

I dettagli su quali tipo di cancro sia non sono stati resi noti.

“Come potete immaginare, ci è voluto del tempo – continua Middleton –. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento”. Nella sua dichiarazione, infatti, ha affermato che “sono stati due mesi incredibilmente duri per tutta la nostra famiglia” e che al momento dell'intervento chirurgico di gennaio “si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa”.

Ha detto: "Gli esami effettuati dopo l'operazione hanno rilevato la presenza di un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento". La malattia “è stata scoperta nei test postoperatori dopo l'intervento chirurgico addominale a metà gennaio”, ha detto Kate. “Un importante intervento chirurgico addominale, ma all'epoca non si pensava che fosse un cancro”.

Non vergognarsi della malattia

“Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse adatto per loro, e per rassicurarli che starò bene – ha aggiunto la reale inglese parlando dei figli –. Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mente, nel corpo e nello spirito”.

Non si vergogna ad ammettere di aver passato momenti difficili, non si nasconde più. La Principessa del Galles ha poi spiegato che avere suo marito al suo fianco “è una grande fonte di conforto e rassicurazione”. "Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre continuo le cure. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sulla guarigione completa", ha sottolineato Kate.

Non si può certo biasimare perché chiede oggi (come ha fatto finora tacendo sulle sue reali condizioni e sfuggendo alle uscite pubbliche, come in realtà annunciato fin da subito dai portavoce della Famiglia Reale) un po’ di riservatezza nel momento più difficile per lei.

Per settimane tutte le telecamere e gli occhi del mondo sono rimasti puntati su Londra, su Windsor, per scavare nei dettagli di una vicenda (il cancro alla prostata di Re Carlo non ha certo avuto lo stesso effetto nell’opinione pubblica) che ha scatenato l’attenzione morbosa di tutti quelli che erano alla ricerca dello scoop del secolo. Comprensibile – ma fino a un certo punto, finché si rispetta la dignità della persona prima che quella della figura reale – vista appunto la popolarità della Principessa di Galles, da sempre accostata alla madre del marito, la compianta Lady D.

Eccolo, ora, servito per le prime pagine: Kate Middleton è malata ma non si vergogna di dirlo, ci mette la faccia e non possiamo che applaudirla per aver scelto di condividere le sue paure, fragilità e insicurezze in mondovisione.