Kiwi Farms, la piattaforma web contro le persone trans viene bloccata: "È una minaccia"

"Minacce alla vita umana": il messaggio di chiusura verso Kiwi Farms

La scelta dell'obiettivo e i 3 casi di suicidio

L'ultimo obiettivo degli estremisti è stata Clara Sorrenti, nota come Keffals, un'attivista canadese e popolare creatrice di contenuti sulla piattaforma di streaming Twitch. La giovane, dopo essere stata perseguita per diversi mesi, è stata costretta a lasciare la propria abitazione e il Canada, lanciando una campagna con l'obiettivo di far escludere Kiwi Farms dai server di Cloudflare, l'azienda di servizi internet. Gli attacchi verso gli utenti consentivano di accedere e, in un secondo momento di divulgare, ai dati personali che poi venivano usati per raggiungere altri obiettivi non soltanto online ma anche nella vita reale. Proprio per questo Cloudflare si è decisa a bloccare Kiwi Farms, definendo la decisa presa come sofferta ma inevitabile viste "minacce alla vita umana", che costituiscono un'emergenza". Il forum, dopo essere stato accusato, di avere avuto responsabilità in almeno tre casi di suicidio e in risposta a questo blocco si è deciso di spostare verso server russi. Il tanto amato progetto di trasferimento sembra essersi già incagliato. Già ieri, infatti, il sito risultava offline e il fondatore della piattaforma, in un messaggio su Telegram ai membri del forum, ha raccontato di avere difficoltà a trovare un nuovo provider di servizi. Al momento Kiwi Farms potrebbe scomparire dal web, restando accessibile solo tramite Tor. La piattaforma è stata fondata da Joshua Moon, in precedenza amministratore del sito 8chan, noto per ospitare vari forum di neonazisti, cospirazionisti del movimento QAnon, suprematisti bianchi ed esponenti dell'estrema destra americana, rilanciando anche messaggi e video degli autori delle stragi di massa. Kiwi Farms rispetto alle altre piattaforma è ritenuto però molto più pericoloso perché si concentra su singoli individui con ripercussioni sulla vita reale.Come viene individuato l'obiettivo? Di solito la 'preda' viene scelta da una persona che molte volte è un'attivista LGTB+: sulla piattaforma vengono pubblicate le sue informazioni personali, della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi datori di lavoro, ottenute spesso, non solo dei social, ma anche delle società di servizi. Da qui parte una campagna volta a mettere in cattiva luce l'obiettivo, con accuse molto spesso legate alla pedofilia. Queste azioni frequentemente hanno portato al licenziamento dal lavoro. In passato almeno tre persone diventate obiettivo della comunità di Kiwi Farms, che ha circa 45.000 membri attivi, si sono suicidate.Nel 2013 la sviluppatrice di videogiochi Julie Terryberry era stata accusata di aver ingannato gli aderenti a una sua raccolta fondi, dichiaratamente organizzata per un'operazione che avrebbe dovuto risolvere gli strascichi di un incidente stradale, e invece usati per un intervento di riassegnazione del sesso. Dopo essere stato oggetto per anni di una dura campagna d'odio, nel 2018 Sagal si uccise dandosi fuoco. Nel 2016 si suicidò poi la canadese Chloe Sagal che era diventata oggetto delle attenzioni del forum per il suo aspetto, la sua pettinatura e le sue abitudini poliamorose, cioè consensualmente non monogame. In entrambi i casi gli utenti del forum negarono di avere avuto un ruolo nei suicidi. L'ultima invece fu Byuu Waite, una donna trans, che nel 2017 si suicidò lasciando un'ultima lettera online in cui raccontava di aver sofferto troppo e di sentirsi sola. La famiglia e la compagna di Waite per mesi furono oggetto di post e mail di scherno di utenti di Kiwi Farms che si dicevano soddisfatti della sua morte.