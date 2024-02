La foto choc di un sacerdote nudo diventa virale. "Non sono stato io a pubblicarla"

Galeotta fu la foto e chi la postò. Nulla di particolarmente strano a guardarla: un uomo a petto nudo sotto la doccia, con solo gli occhiali sul naso. Nulla di strano se non fosse per quel crocifisso al collo che ha incuriosito più di qualcuno. Nulla di strano se non fosse che quell’uomo in realtà è risultato essere un sacerdote .

"Non sono tecnologico": la difesa di Don Mario

Il religioso, di 70 anni, è stato ripreso a torso nudo nella doccia e subito l’immagine è impazzata nelle chat. Comparsa tra le storie Facebook di don Mario Montis, ha alzato un polverone. Il prete ha cercato di giustificarsi ma è stato immediatamente rimosso dalla chiesa di Santa Barbara a Furtei, in provincia di Cagliari.

scandalo. L'immagine è finita – secondo il sacerdote "inspiegabilmente" - in una delle storie sulla pagina Facebook dello stesso religioso, ed è subito diventata virale. La foto è rimbalzata di chat in chat, e mentre impazzava sui social, si è saputo qualcosa di più del soggetto ripreso a torso nudo. Si tratta di don Mario Montis, parroco della chiesa di Santa Barbara a Furtei, in provincia di Cagliari. Non poteva non scoppiare la polemica e più di qualcuno ha gridato allo.

curia, ed essere arrivata all'attenzione dell'arcivescovo della Diocesi di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. Il sacerdote si è difeso: "Non sono stata io a pubblicarla, non sono tecnologico, non avrei saputo come fare e non so come possa essere successo". Ma oramai quel che è fatto è fatto, e questa giustificazione è stata respinta al mittente. Poco importa se quell'immagine, a guardarla attentamente, potrebbe essere il frame di un video.

Il sacerdote 70enne ha subito rimosso la foto dai social, ma ha ammesso di non essersi riuscito a spiegare come quell'immagine sia potuta finire sulla sua pagina social. "Può essere che la fotocamera si sia attivata per errore. Sono entrato nella cabina della doccia e forse può essere successo che, mentre chiudevo una telefonata, considerato che non ci vedo bene, inavvertitamente posso avere spinto un tasto e, senza accorgermene, attivato la fotocamera. Ma ripeto, proprio non mi so spiegare come sia potuto accadere".

La sostituzione del sacerdote

Quello che è successo dopo resta avvolto nel mistero: "Devono aver preso quella foto e allora hanno pensata di farla girare. Una curiosità morbosa". Il sacerdote si è detto "mortificato" per quanto accaduto, ma allo stesso tempo si chiede : "A questo punto che devo fare? Mi butto da un ponte?".

un gossip? O uno scherzo di cattivo gusto, fatto troppo alla leggera? Certo è che le conseguenze sono state non leggere ma pesanti, e da subito effettive. Le scuse di don Mario non sono bastate, e in attesa di chiarimenti ufficiali e ben altre ufficiali decisioni, la Diocesi ha subito comunicato la sostituzione del sacerdote dalla parrocchia di Santa Barbara, che dunque, per via di quella foto, ha un nuovo parroco.

Il nome di don Montis, che è stato rimosso dall’incarico, non è stato neppure citato nella comunicazione, dove invece compare solamente il nome del successore. Servirà questa drastica decisione a mettere a tacere il gossip?