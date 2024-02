La Grecia vuole legalizzare il matrimonio tra persone omosessuali

Dalle unioni civili ai matrimoni egualitari

Migliori diritti per la comunità Lgbtq+

La classifica di ILGAEurope

Dopo l'Estonia anche la Grecia intende. Si tratta di un enorme passo avanti per i diritti Lgbtq+ in una regione in cui alcuni governi conservatori stanno invece applicando importanti restrizioni nei confronti della comunità. Il, in un'intervista a Bloomberg Television ad Atene martedì scorso ha dichiarato: "Il matrimonio tra persone dello stesso sesso avverrà prima o poi e fa parte della nostra strategia".Il politico di centrodestra ha quindi aggiunto: "La società greca è molto più pronta e matura".Come la maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea, la Grecia attualmente riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso anche se non sostiene il matrimonio vero e proprio. Ad esempio in Italia le unioni civili sono state istituzionalizzate nel 2016, ma qualsiasi tentativo di legalizzare le nozze omosessuali è finito in un nulla di fatto.Mitsotakis, che è stato ampiamente riconfermato alle elezioni politiche di fine giugno 2023, appartiene al partito di(Nea Dimokratia), di ideologia conservatrice liberale. Due anni fa, ad esempio, il primo ministro aveva istituito unche avanzasse proposte e una strategia di miglioramento dei diritti Lgbtq+ nel Paese. E la scelta di muoversi verso la legalizzazione del matrimonio tra coppie dello stesso sesso ne è l'esempio.Da allora ha introdotto una serie di riforme, tra cuiper gli omosessuali die la fine della pratica dei cosiddetti interventi chirurgici di normalizzazione del sesso sui bambini. Pochi si aspettavano che un governo di impianto conservatore sarebbe diventato una forza così potente per il cambiamento. Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state legalmente riconosciute in Grecia nel 2015 e l'identità di genere nel 2017, ma i progressi su altre questioni sono stati frammentari.Serviva l'avvento al potere del premier Mitsotakis nel 2019 per dare una spinta organica a questa trasformazione in meglio dei diritti civili. Infatti la Grecia ha fatto unnella classifica 2023 dei diritti della comunità tra le nazioni europee stilata da ILGAEurope , tanto che si posiziona quest'anno al 13esimo posto del suo Rainbow Index, la classifica sulla qualità della vita Lgbtq+ nei vari Paesi (, dietro anche all'Ungheria).L'organizzazione non governativa con sede a Bruxellesin base alla loro situazione giuridica e politica per le persone Lgbti, dallo 0% al 100%. Con un punteggio delnell'ultimo rapporto, in aumento di cinque punti percentuali rispetto all'anno precedente, la Grecia ha superato Paesi come il Regno Unito e la Germania. I diritti della comunità nel mondo sono stati nuovamente finiti sotto i riflettori negli ultimi mesi. Ini legislatori hanno approvato una legge che mette fuori legge l'omosessualità, con condanne severissime che arrivano alla pena di morte. Ma anche in Paesi democratici come glile cose non vanno poi meglio, anzi. Negli Usa il candidato repubblicano alla presidenza, nonché governatore della Florida , Ron De Santis è stato accusato di aver postato un video omofobo per celebrare la fine del mese del Pride. Sua anche una delle leggi più dibattute della nazione, la cosiddetta " Don't say gay ". In, la comunità Lgbtq ha dovuto affrontare attacchi sempre più mirati nel 2022, in Ungheria ad esempio, con il premier Orban che prende di mira la propaganda omosessuale rivolta ai minori, ma anche altrove. Purtroppo quest'anno anche in Italia: il testo che rende laun reato universale è all'esame della Camera e, stando all'attuale maggioranza, ha molte probabilità di diventare legge. Assestando un altro, terribile, colpo a quei diritti delle coppie dello stesso sesso e delle persone gay, lesbiche, trans*, bisex e intersex che, in queste settimane marciano nelle parate dell'orgoglio