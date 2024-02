La Russia multa Meta e TikTok per diffusione di contenuti che incitano la "propaganda Lgbt"

Le due sentenze

La guerra all'Ucraina e quella alla comunità arcobaleno. L'una non esclude l'altra per il Cremlino, che prosegue imperterrito sia nell'che nella suasul terreno dell’. Due tribunali russi hanno infatti condannato recentemente: il colosso web americano e il social network cinese sono stati giudicati colpevoli in base alla, non avendo rimosso alcuni post ritenuti "pericolosi" per i minori o contrari alla linea di Mosca sul tema.Il tribunale di Taganskij, distretto centrale di Mosca, ha multato Meta, il gruppo fondato da Mark Zuckerberg che controlla Instagram, Facebook e Whatsapp, a pagare, circa 50mila euro, dopo che la società si è rifiutata di cancellare dalle sue piattaforme contenuti che inciterebbero alla "propaganda Lgbtq". Per motivi analoghi anche il social più in voga tra i giovani, di proprietà del gruppo cinese ByteDance, è stato condannato al pagamento di una multa di, circa 25mila euro.Dal 2013 in Russia è in vigore una legge, fortemente voluta dal presidente Putin, che secondo i suoi fautori ha "lo scopo didalle informazioni che promuovono", nota poi come "legge russa sulla propaganda gay" o "legge anti-gay". L'obiettivo dichiarato del governo è quello di 'proteggere' i bambini dall'esposizione all'(l'idea che presenta l'omosessualità come una questione normale nella società), sostenendo che essa contraddice i valori tradizionali della famiglia. La legge mette quindi al bando la "propaganda omosessuale" tra i minori, il che significa che sono assolutamente vietate anche le marce dell’orgoglio gay e lo sfoggio –in qualsiasi momento o luogo – di bandiere arcobaleno.Nove anni fa l'approvazione di questa norma ottenne ampio, anche se al di fuori dei confini federali è stata a più riprese: dal Consiglio d'Europa (di cui la Russia era membro e ha annunciato l'uscita dopo l'avvio della guerra in Ucraina), dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e da gruppi per i diritti umani, come Amnesty International e Human Rights Watch. La legge è stata anche aspramenteper aver portato a une una giustificazione di Stato per perpetrarla.Proprio a questa legge del 2013 "anti-gay" fanno riferimento, ormai da tre mesi, da quando ha preso il via l'invasione in Ucraina, gli attivisti internazionali, temendo un escalation di violenza nei confronti degli esponenti Lgbt del Paese . La duplice sentenza contro Meta e TikTok appare quindi innanzitutto come un passo ulteriore della censura russa nei confronti di un’intera comunità, criminalizzata e perseguita dal Cremlino tanto quanto dal capo della Chiesa ortodossa, il patriarca russo Kirill, che come riporta Gay.it si è spinto addirittura fino al giustificare la guerra in Ucraina affermando che "per entrare nel club di quei Paesi è necessario organizzare una parata del gay pride". In secondo luogo la decisione dei giudici russi va anche a confermare la battaglia tutt'altro che secondaria del presidente Putin contro i social network, in particolare quelli posseduti da Meta, che sarebbero colpevoli di diffondere informazioni sul conflitto (ricordiamo che in Russia è vietato parlare di guerra all'Ucraina , spacciata invece come "") false o partigiane. Addirittura Facebook e Instagram sono state bandite dalla Federazione a marzo, a causa del loro "estremismo" durante le prime settimane del conflitto.