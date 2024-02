La Sfattoria degli Ultimi ha vinto! Gli animali sono salvi, il Tar ha annullato l'ordine di abbattimento

I vari problemi della Sfattoria degli Ultimi

"Se le persone si muovono insieme, si può anche l'impossibile"

La Sfattoria degli Ultimi può finalmente festeggiare. E' arrivata, infatti,che, ospitati alla Sfattoria degli Ultimi, oggetto di un ordine dida parte dell’Asl in ottica di prevenzione dellaLa decisione di abbattere i maiali e i cinghiali rientrava in un più ampio piano della regione per l’abbattimento dei suidi della zona, stabilito in risposta alla diffusione della peste suina africana, una malattia che li colpisce. La Sfattoria rientrava nella cosiddettaall’interno della quale erano stati ordinati gli abbattimenti, ma i suoi gestori protestavano del fatto che non venisse tenuta in considerazione: il luogo infatti non è un normale allevamento che ospita animali per la macellazione, ma un rifugio peruna categoria che comprende animali da compagnia. All’interno della Sfattoria non erano stati rilevati contagi da peste suina, ma il luogo presentava un problema legale. Esso è infatti unper animali raccolti dalla strada e, la sua struttura è di fatto, nonostante i buoni propositi di chi la gestisce. Cittadini e associazioni animaliste avevanosin da subito e per ben due giorni hanno manifestato in difesa dei suini davanti alla sede del Tar.ha spiegato in un video pubblicato online la sentenza emanata dal TAR Lazio sezione Roma: “Il ricorso ha colto nel segno. Il provvedimento di abbattimento è stato annullato, ritenendolo privo di istruttoria e manifestamente infondato. Il TAR ha condiviso le nostre teorie tanto che è stato annullato non solo il provvedimento di abbattimento di ASL 1 ma anche il parere del Ministero della Salute del 22 agosto 2022. Alla luce di questo evento importante, la strada è aperta per una rivisitazione dell’approccio verso la prevenzione della peste suina, con la quale siamo ovviamente d’accordo, ma che deve essere fatta in modo diverso, assumendo provvedimenti proporzionali e relativi al reale stato di salute degli animali”. Dopo la bella notizia anche, in un video pubblicato su Instagram, ringrazia di cuore tutti coloro che hanno condotto questa battaglia affianco del santuario: “, faccio fatica a rendere conto delle mie emozioni, ma vorrei condividerle con voi, perché questa battaglia l’abbiamo vinta grazie a voi. Ringrazio la nostra avvocata, è stata tenace ed è merito suo per questo risultato. Questa è la riprova che se le persone si muovono insieme,Questa non sarà la fine, d’ora in poi daremo vita ad un percorso”.