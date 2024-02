La street art di TvBoy contro neonazismo e neofascismo: "Non tutti i rifiuti si possono riciclare"

La svastica, la croce celtica, la fiamma tricolore, la parola “hate”, odio. E un bambino le getta in un cassonetto di rifiuti non riciclabili. E’ il nuovodell’artista palermitanodal titolo “”, realizzato a Milano, in via Tortona, zona Porta Genova.L’opera è apparsa la mattina dell’11 settembre, un giorno non scelto a casa visto che quella domenica, nel capoluogo lombardo, erano in programma il comizio della leader di Fratelli d’Italiain piazza Duomo e la visita di, numero uno della Lega, nel giardino dedicato a Oriana Fallaci. Insomma, TvBoy – all’anagrafe Salvatore Benintende - anche in questo caso ha lanciato il suo forte messaggio in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nel disegno, infatti, si vede un bambino – cappellino, jeans e piumino smanicato giallo – che tenta di inserire nel cestino alcuni rifiuti ‘particolari’, ovvero una serie di simboli che richiamano al neofascismo e neonazismo come la svastica, la celtica, la fiamma tricolore - che è nel simbolo di Fratelli d'Italia e ha prodotto una nuova polemica che ha coinvolto anche la senatrice Liliana Segre - con la scritta “hate”, odio. E se non fosse abbastanza chiaro, l’artista postando gli scatti dell’opera sul suo profilo Instagram utilizza anche l’hashtag ‘ elezioni ’.ed esponente del movimento NeoPop, TvBoy – nome d’arte che deriva dal suo alter ego, come simbolo di distinzione dalla cultura massificata delle nuove generazioni, a opera principalmente della televisione – predilige raffiguraree personaggi del mondo dello spettacolo.L’artista, infatti, è diventato famoso con disegni sui: quello tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio poco prima che nascesse il governo giallo-verde è diventato subito virale ed è finito su tutti i media, anche all’estero. I due esponenti politici diventano, poi, due figure coloratissime e tenere nell’opera “”. Tra gli altri leader, TvBoy con i suoi disegni ha ironizzato su Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e sulla fondatrice di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dipingendola mentre tiene in braccio un. Ha immortalato pure il leader di Italia Viva, ritratto ai tempi in cui era segretario del Pc con il volto decisamente abbacchiato, un cane al suo fianco, berrettino in terra per chiedere l’elemosina con un paio di banconote dentro e un cartello in mano. Sullo sfondo il tricolore italiano con la scritta: “Cercasi futuro”.