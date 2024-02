Lanfri conquista l’Aconcagua, vetta più alta delle Ande: "La meningite mi ha dato la voglia di andare avanti"

Il post su Facebook: "Otto anni fa la meningite, non potevo festeggiare meglio l'anniversario"

Nuova impresa per, che ora. Dopo essere stato il primo atleta con pluri-amputazioni a scalare l'Everest ora il 36enne lucchese ha raggiunto la cima più alta delle Ande e del Sud America, prima il 16 gennaio e poi nuovamente alcuni giorni dopo. Ripartendo dal campo base il, data significativa per l'atleta: lo stesso giorno otto anni fa fu colpito dalla meningite fulminante con sepsi meningococcica sfociata poi nell'amputazione di entrambe le gambe e di sette dita delle mani.Da quel momento ha iniziato una, una vita in salita portata avanti con una determinazione e una forza fuori dal comune. Con un obiettivo: scalare le sette vette più alte di ogni continente. E ora, per realizzare il suo progetto delle, gliene mancano solo tre. L’atleta e alpinista paralimpico è già salito in cima al Monte Bianco nell’estate del 2020, e nel 2022 ha 'conquistato' oltre all'Everest anche il Kilimangiaro. Se riuscisse nell’impresa, sarebbe. Ora gli mancano Denali, per il Nord America, Monte Vinson per l'Antartide e Puncak Jaya o Monte Kosciuszko, per l'Oceania.A dare l’annuncio dell’impresa è stato lo stesso Lanfri su Facebook: "Non appena il meteo me lo ha permesso - ha scritto - ho messo in atto ciò che stavo organizzando da giorni e giorni chiuso in tenda aspettando il momento giusto per la salita. Quando è venuto il momento di mettersi in marcia dal Campo Base a C2 mi è venuto da sorridere. Ho iniziato l'ascesa in due step il 21 gennaio, ed esattamentein ospedale per via delle meningite. Non potevo festeggiare questo anniversario in modo migliore se non scalando la vetta più alta dell'America del Sud; la meningite mi ha solo dato la!"."La salita in due giorni è decisamente lunga – ha spiegato -. Però avendo già portato su tanto materiale durante la fase di acclimatamento, sono riuscito ad ascendere abbastanza scarico. 1200 metri circa di dislivello in poco meno di 5 ore da CB a C2 (5600 mslm), sveglia alle 3 di mattina e via si riparte. La partenza da C2 è stata un'esperienza unica e che ancora non mi era capitata: ero totalmente solo, circondato dal buio della notte con la luna che faceva brillare la neve sotto i ramponi. Solo dopo 4 ore di cammino sono riuscito ad intravedere qualche bagliore dei frontalini di altri alpinisti che però salivano dal C3 verso la vetta. Arrivato in cresta, sembra che sia tutto fatto, vedo la vetta che è proprio lì. Ma aimè sembrava di camminare sul tapis roulant, non arrivava più. Insomma,. Dopo altre 3 ore di cammino riesco finalmente a toccare la croce,Per me è stata una delle cose più emozionanti soprattutto per l'anniversario particolare, ma anche perchè è stato un test impegnativo per quello che mi ero allenato: 22 gennaio vetta 1600 m di salita attiva in alta quota, 14 ore totali andata e ritorno da C2 per la vetta.”.