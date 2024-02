Lavorare per vivere o vivere per lavorare? I mantra della generazione Z

Lavorare per vivere o vivere per lavorare?

Occupazione dei sogni: quelle sul podio

Rivoluzione in corso

Lavorare sì. Ma quanto e come? C’è chi dice che il vero Capodanno sia il 1 di settembre, il giorno degli ombrelloni che si chiudono, delle spiagge che nostalgicamente si svuotano, delle estati che finiscono e dei buoni propositi. Il periodo giusto per fare un bilancio a cuor leggero e ripartire, in equilibrio perfetto tra la spensieratezza figlia dei mesi caldi e l’entusiasmo per il nuovo che sta arrivando. Che non sia stata un’estate in grande stile, complice anche la complessa congiuntura economica in cui siamo immersi, poco importa: settembre continua a portare con sé quel misto tra nostalgia e curiosità, adrenalina e malinconia che tutte e tutti, sin dai banchi di scuola, ben conosciamo e che, da adulti, a dispetto dei luoghi comuni, custodiamo gelosamente. Sul finire di questo agosto italiano, a giocare un ruolo cruciale in questo tetris di sentimenti contrastanti sono i giovani e giovanissimi che, stando a quanto riferisce Bloomberg , pare proprio abbiano messo in cima all’agenda settembrina la ricerca di lavori meno stressanti, che diano loro uno stipendio ragionevole a fronte di una quotidianità libera dallo stress. L’epoca deglidi vanziniana memoria sembra essere stata definitivamente archiviata a favore di nuove leve consapevoli della priorità dell’armonia tra lavoro e vita privata. Niente più corsa al successo, sete di potere, realizzazione professionale a ogni costo né conti in banca da capogiro.Il sogno dei giovani d’oggi è mettere in pratica il mantra “lavorare per vivere” e stare alla larga dal suo contrario, “vivere per lavorare”. Il report FragilItalia, elaborato da Ipsos , non lascia spazio a dubbi. Lepreferiscono uno stipendio fisso con una componente variabile legata ai risultati raggiunti, mettendo al primo posto. Ma c’è di più: nella scala dei valori posizionano sul podio. Il lavoro non va oltre il sesto posto, preceduto da divertimento e cultura.Stando a quanto rende noto Bloomberg, tra le posizioni più ricercate dai giovani ci sono, riconducibili a occupazioni che garantiscono. Ad accomunare le ricerche è la fuga da responsabilità e straordinari. Dopo quello delle “”, si è fatto largo prepotentemente il fenomeno del “ Quiet quitting ” ovvero lavorare il necessario, non cedere a straordinari, responsabilità, progetti che non rientrano nelle mansioni contrattualizzate. A volerla leggere con gli occhi del tempo, più che una dinamica inspiegabile, ha tutta l’aria di essere una reazione a un mercato del lavoro esasperato ed esasperante, che per troppo tempo ha giocato a ribasso, mettendo da parte ilche, di tutta risposta, sta difendendo la propria dignità, influenzando in maniera del tutto inaspettata e imprevedibile il mercato del lavoro.Sì, perché se è vero com’è vero che dura lex sed lex, pare proprio che la legge del più forte - in termini numerici - stia rivoluzionando il corso del sistema lavorativo del mondo Occidentale, mettendo in crisi vecchie e logore logiche e aprendo la strada a un nuovo modo di interpretare lavoro e intere esistenze, grazie anche alleche hanno spalancato le porte al lavoro. Che non deve necessariamente essere on site. Un tema enorme, che meriterebbe une che, a oggi, presenta tratti difficilmente intelligibili. Una presa diche si pone dalla parte esattamente opposta del modello sociale dei fantastici anni Ottanta che tanto hanno cambiato il nostro vivere e ai quali, ancora oggi, ci teniamo inspiegabilmente aggrappati. “Poi improvvisamente l’estate svaniva, da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di pioggia e gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento fredde”, recitava una voce fuori campo sul finale di Sapore di mare (1983). Non resta che aspettare settembre e tenere d’occhio i. “Sarà un autunno impegnativo” (cit).