Lavori bloccati al Parlamento francese per l'insulto razzista: "Dovrebbero tornare in Africa"

La honte. Voilà le #RN parti de guerre civile et de racisme. De tels propos à l'Assemblée nationale française sont au-delà de l’intolérable. La déchéance et l'exclusion de l'injurieur doivent être décidées ! #DirectAN pic.twitter.com/hqaSVWoEvG — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 3, 2022

"Dovrebbe" o "dovrebbero tornare in Africa": comunque sia è razzista

"Siamo tornati al colore della mia pelle, ma sono francese!"

Il razzismo non conosce confini. Basti pensare che addirittura il Parlamento francese è stato costretto a fermare la seduta dopo che unha gridato "" mentre un collega parlava di immigrazione. Grégoire de Fournas, membro del Rassemblement national(RN), ha dichiarato in seguito che il suo commento, ma aiche cercano di raggiungere l'Europa via mare. Bilongo a sua volta, nato in Francia ma di origini congolesi, ha ribadito che l'osservazione è stata ""; si era rivolto con un'interrogazione parlamentare al governo in merito alla richiesta dell'organizzazione non governativadi essere aiutata a trovare un porto per i 234 migranti salvati in mare nei giorni scorsi.La premierha sottolineato che "". L'ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale, riunitosi venerdì 4 novembre, ha deciso di, perché responsabile delle osservazioni irrispettose e discriminanti durante la seduta dell'Aula. Lo riporta la France Presse, sottolineando che la sanzione adottata, di "censura con esclusione temporanea", è la più severa che si possa infliggere ai deputati e prevede, oltre al divieto di presentarsi al Palais Bourbon per due settimane, la decurtazione di metà dell'indennità parlamentare per due mesi.Ieri, giovedì 3 novembre, la seduta della Camera bassa del parlamento francese è stata sospesa dopo che l'intervento sul tema dell'immigrazione del deputato di Lfi-Nupes, Carlos Martens Bilongo, è stato interrotto dal collega delche avrebbe detto "Dovrebbe tornare in Africa". In un comunicato la fazione di estrema destra, affermando che l'espressione era rivolta alla "barca che trasporta migranti in Europa", di cui si discuteva nella seduta, e non al deputato. Il preciso senso dell'osservazione del deputato del National Rally non è chiaro, perché in francese può riferirsi a una persona o a più persone. Il resoconto ufficiale della sessione ha registrato il suo commento fuori microfono come, "dovrebbe tornare in Africa", ma il plurale – Qu'ils retournent en Afrique – suona esattamente allo stesso modo. Quando de Fournas ha fatto questa esternazione, il Presidente della Camera, Yaël Braun-Pivet, ha chiesto di sapere chi avesse parlato. Poi, mentre i deputati gridavano "Fuori! Fuori! Fuori!", ha sospeso la sessione dichiarando: "Non è ammissibile".Bilongo, deputato del partito di sinistra France Unbowed (LFI), ha dichiarato: "Oggi. Sono nato in Francia,". L'onorevole de Fournas ha ribadito di essersi riferito alla "barca che trasporta i migranti verso l'Europa", ma in seguitocon il collega per "l'equivoco" che i suoi commenti hanno causato e per la sofferenza che gli avrebbero causato. Il leader di LFIha twittato che i commenti del deputato sono "" e che dovrebbe essere cacciato dall'Assemblea nazionale.ha avuto un ruolo di primo piano nelle campagne elettorali presidenziali e parlamentari del RN di quest'anno, con la leader del partito Marine Le Pen che ha proposto un referendum su una forte riduzione dei flussi se fosse diventata presidente . Alle elezioni parlamentari di giugno, il partito ha decuplicato la sua presenza all'Assemblea Nazionale, conquistando 89 seggi.