Le Iene, influencer semi nude per sensibilizzare su tre grandi questioni irrisolte del nostro Paese

Seminude, con il seno coperto da magliette trasparenti e leggins attilatissimi le due giovani modelle – una di loro è una cantante attiva su TikTok – si sono fatte fotografare davanti alla Venere di Botticelli e ad altri capolavori della Galleria. Sei milioni di follower l’una, quattro milioni l’altra, viene ora da chiedersi se le ragazze scateneranno una pletora di imitatori desiderosi di lanciare messaggi o mettersi a nudo.

E subito dopo si sono immortalate davanti a Palazzo Vecchio e in altre location fiorentine mettendo in secondo piano il patrimonio artistico.Visto il gran clamore, Alice Martinelli de “Le Iene” ha provato a fare un esperimento – in onda nella puntata di oggi, 1° novembre su Italia 1 alle 21,20 - ripetendo la stessa tipologia di foto in tre luoghi, considerati, purtroppo, tre grandi questioni irrisolte del nostro Paese, con lo scopo di suscitare lo stesso interesse e porre attenzione su di essi.Le due influencer - sempre con- posano, così, di fronte alla fonderia ex Ilva di Taranto, dove i lavoratori si ammalano di tumori quattro volte in più rispetto al resto d’Italia. Altri scatti riprendono le due ragazze nei campi salentini dove, dal 2013, sono stati contagiati o abbattuti, circa 21mila alberi di olivi colpiti dal batterio killer Xylella. Infine, servizio fotografico sexy sulla riva del fiume Po che sta affrontando la più grave crisi idrica degli ultimi settanta anni.Il 26 ottobre scorso le due influencer Alex Mucci e Eva Menta avevano scatenato una vera bufera a Firenze.Per quale motivo? Per alcune foto sexy che hanno postato su Instagram, mentre si trovavano all’interno delleLa polemica è scoppiata dopo cheha denunciato quanto accaduto in una nota. Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Firenze ha tuonato che “la Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per unoe mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle“, riporta. Draghi ha inoltre evidenziato che “agli Uffizi si entra secondo il regolamento” che prescrive “unall’ufficialità degli ambienti museali” e che “per le riprese fotografiche” è “permesso scattare fotografie alle opere ai fini di uso personale e di studio”, mentre “per ulteriori diversi utilizzi (pubblicazioni o usi derivati anche per scopo commerciale) va richiesta apposita autorizzazione e corrisposto, ove previsto, il pagamento di un canone”. Per Draghi quindi “il regolamento è stato violato due volte: gli Uffizi chiedano la rimozione dei post che sfruttano l’immagine della Venere del Botticelli e sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano; per stare in abiti succinti ci sono tante discoteche, evitiamo di farlo nel museo più importante di Firenze”.dal canto suo, la Galleria degli Uffizi ha immediatamente replicato alla denuncia di Draghi sottolineando che “stamani agli Uffizi le immagini sono state subito segnalate, e il museo si è immediatamente attivato a richiederead Instagram. Evidentemente le due persone sono entrate al museo con, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni”., conosciuta sui social come, è un’ingegnera aerospaziale e un’influencer da oltre sei milioni di follower su Instagram., l’altra influencer, di follower ne conta 3,5 milioni.– non autorizzati ma rilanciati su Instagram e rimbalzati in ogni angolo del mondo – Alex Mucci e Eva Menta hanno preso una posizione piuttosto chiara chiedendo un ’contraddittorio’ e archiviando ma solo “per ora” e senza cancellare il post delle polemiche. La decisione è maturata in nottata, quando le due modelle e influencer hanno deciso di mettere da parte le foto scattate agli Uffizi, davanti in abiti succinti. “Sono le 4.30 – scrivono nei loro profili Instagram seguiti da circa 10 milioni di persone (più o meno la popolazione del Belgio) – e ci rendiamo conto che la situazione è sfuggita di mano. Sta diventando frustrante contenerla. Abbiamo deciso di archiviare (momentaneamente) il post”. E rimarcano un concetto: “Non è un’ammissione di colpa: continueremo a far valere il“. Per prima era stata Alex lessia Mucci a difendersi. Dopo aver pubblicato le foto “ho letto cose indicibili, immonde, sotto il post, che vanno ben al di là delle pure opinioni. Ho letto offese e minacce verso la mia persona, la mia famiglia e mia figlia”. “Vorrei capire – si chiede – in quale assurdo modo la figura del mio corpo vestito così possa ‘offendere’ l’immagine di un altro corpo privo di indumenti”, inoltre, “non esiste una legge, una regola che impone legalmente un dress code in un museo”. La foto con la Venere è stata pensata “come espressione libera, artistica, sul rapporto tra il corpo della donna di un tempo e quello moderno, e come esso stesso sia percepito artistico in un caso e diversamente nell’altro.“. Convinte loro…