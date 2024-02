Lo straordinario gesto di coraggio di un ragazzo del Togo che salva una neonata nel Mediterraneo

Il barcone affondato nel Mediterraneo e i soccorsi: 30 le vittime

La bambina salvata dal coraggio di un ragazzo

Voici l'histoire tragique derrière la photo de ce nourrisson sauvé d'un naufrage en pleine mer Méditerranée. Le photojournaliste @michaelbunel était à bord du bateau de @MSF_france sur place. Pour Brut, il raconte. pic.twitter.com/FhoFBSB2fu — Brut FR (@brutofficiel) July 1, 2022

Poteva essere una tragedia nella tragedia. Invece, grazie addi quelli che non si vedono certo tutti i giorni, un barlume di luce appare anche nel momento più tragico. Quello in cui le speranze di salvezza all'orizzonte diventano prospettive quasi certe di morte a un passo dal sogno. Unaè stata salvata dall'annegamento da unche, come lei, si trovava a bordo del barcone affondato lo scorso 27 giugno durante la traversata che dall'Africa Settentrionale li stava portando verso una sperata nuova vita in Europa.A bordo c'erano: uomini, donne, ragazzi e ragazze, tanti bambini che, come spesso accade, sono costretti ad abbandonare la loro terra, dilaniata spesso dalla carestia, dalla siccità, dai conflitti, per cercare un futuro altrove . Che si trovano ad affrontare prima cammini lunghissimi, poi a trattare con gli scafisti ed infine devono fare i conti con il viaggio per mare, spesso a bordo di imbarcazioni fatiscenti o manomesse. I primi problemi sono iniziati poco dopo l’inizio della navigazione nel Mediterraneo: il motore si blocca, si inizia a imbarcare acqua e la situazione a bordo si fa sempre più difficile. Il barcone affonda, portandosi dietro le vite dinel corso delle ore successive, stremate dal mare e dal sole. All’arrivo dei soccorritori, i volontari della, quelle messe in salvo sono invece circa 70. Tra loro una bambina di pochi mesi e la sua mamma, che hanno trovato accoglienza a Malta, ma anche il salvatore della piccolina, quel coraggioso giovane che ha rischiato la sua vita per tenerla a galla sulla sua spalla.In undiffuso su Twitter da @brutofficiel si vedono quei tragici momenti, compreso il gesto di assoluta solidarietà del giovane in fuga dal Togo, che non ha esitato a prendere la bimba dall'acqua e poggiarsela sulla spalla, in modo che potesse rimanere in superficie. Lui, in evidente difficoltà, trova aiuto invece in un pezzo di legno galleggiante, fino all'arrivo deidella nave della Ong Geo Barents. La piccola, che purtroppo nonostante lo sforzo del ragazzo mostrava i primi segnali di annegamento è stata rianimata e curata dal personale volontario di. Il giovane migrante simbolo di questa vicenda, che ha parlato al quotidiano La Stampa, ha raccontato di esser partito insieme a sei amici con l’imbarcazione, nella speranza di arrivare in Europa e rifarsi una vita lontano della guerra civile che attanaglia il Togo da anni. Quando l'imbarcazione è affondata, annegando in quel Mediterraneo che da canale di speranza spesso diventa un cimitero di innocenti . Il giovane, essendo tra i pochi a bordo a saper nuotare ha cercato di portare in salvo verso i soccorritori più persone possibili, non solo la neonata. Non ha sentito la fatica, non ha sentito la paura: in lui è prevalso lo spirito die quello diverso i compagni di avventura.