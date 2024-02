Lorena Cesarini per la parità di genere: "La figura del nero è associata all'immigrato"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENA (@lorena_monroe_cesarini)

"Quello della disparità salariale è solo una forma di quello che è un problema più grande:che ha origine negli stereotipi ". Lo sostiene l'attrice, già co-conduttrice di Sanremo 2022 e testimonial dell’evento "" che si è tenuto il 18 luglio al MAXXI di Roma. Sono proprio gli stereotipi a causare discriminazioni di ogni tipo, gli stessi che portano ad associare “” dice ancora l’attrice nata in Senegal, a Dakar, da mamma africana e padre italiano. Diventata famosa per il ruolo di Isabel Mbamba, la prostituta che scioglie il cuore di Alessandro Borghi/Aureliano nella serie Netflix "", l'attrice vorrebbe slegarsi dagli stereotipi ma le arrivano costantemente provini in cui le chiedono di "", visto che è cresciuta nel Belpaese.La Cesarini parla anche dellenel mondo dello spettacolo. "Le statistiche ci dicono che le donne vengono pagate meno degli uomini e questo fenomeno si chiama" dice la 35enne, spiegando come l’unica vera arma sia la cultura, la conoscenza. "In questo Gender Pay Gap , anche il mondo dello spettacolo, di cui faccio parte, è coinvolto. Sia per quanto riguarda la, sia per quanto riguarda e il" sostiene l’attrice che, dopo la battaglia contro il razzismo di cui si è fatta portavoce anche sul palco dell’Ariston, ha fatto sua la lotta per le pari opportunità.L’iniziativa "L’uguaglianza del lavoro" è stata organizzata dalla Regione Lazio in occasione dellacontro le discriminazioni di genere sul lavoro, istituita con la legge regionale numero 7 del 2021 sulla parità salariale. Le ultime rilevazioni Eures nel Lazio registrano che l’occupazione femminile nel biennio 2019-2021 ha segnato un bilancio inSecondo un’indagine Istat (2019) in Italia una donna su 10 afferma di aver rinunciato a lavorare per dedicarsi alla cura dei figli, a fronte di una media europea del 3,7% e oltre il 43% delle lavoratrici laureate afferma di aver dovuto modificare o ridurre il proprio orario lavorativo (almeno una volta nel corso della vita lavorativa) per riuscire a conciliare lavoro e famiglia. Quota che scende al 19% per gli uomini lavoratori laureati."Di fronte ai dati ancora preoccupanti sullaal mercato del lavoro, nel Lazio abbiamo voluto prospettare soluzioni: una legge sui servizi educativi per investire sul welfare di sostegno alle famiglie ed eradicare le diseguaglianze, anche di genere, a partire dall’infanzia. E una legge (n. 7 del 2021) che ha introdotto strumenti concreti per incidere sulle cause strutturali del Gender Gap promuovendo l’occupazione femminile stabile e di qualità e la valorizzazione dei talenti delle donne" ricorda, presidente IX Commissione del Consiglio Regionale del Lazio e promotrice della legge contro le discriminazioni di genere sul lavoro. "Nessuna donna deve più decidere se andare a lavorare o fare un figlio" sostiene ancora la presidente Mattia dicendo che nella regione Lazio esistono il Registro regionale delle aziende virtuose in materia di parità di genere e il protocollo tra Regione e Anci Lazio per il sostegno dei Comuni virtuosi. Il primo rappresenta uno spazio di diffusione ditramite unrivolto alle aziende che mostrano di adottare modelli organizzativi interni paritari; il secondo, invece, riguarda il monitoraggio dei Comuni e le modalità di concessione della ‘Certificazione di equità di genere’ per gli enti locali virtuosi – con equa rappresentanza femminile nelle giunte e posizioni apicali, che attuano il bilancio di genere e costituiscono il Comitato Unico di Garanzia – e un relativocon maggiorazioni fino al 5% nei punteggi in avvisi e bandi regionali.