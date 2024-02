Luca e Fermo, la coppia di pensionati gay presi di mira dagli omofobi: "Ce ne andiamo"

hanno 59 e 69 anni. Sono, o meglio erano,di Mornico Losana. I due hanno dichiarato di voler lasciare ildopo aver subito l’. Lo scorso 28 maggio, infatti, qualcuno ha sparato dei pallini d’acciaio con una pistola ad aria compressa contro la loro abitazione, prima di scappare via a bordo di un'automobile. Un episodio che segue, a meno di un anno di distanza, un altro: il lancio di uova contro la facciata di casa avvenuto a fine agosto del 2020. Anche questa aggressione ha a sua volta un precedente, più lontano nel tempo, che risale al 2009. "Ci sentiamo. Adesso sparano anche contro casa nostra: c'è qualcuno che vuoleperché non siamo graditi in paese. Così, qui il clima è diventato troppo pesante; gli autori potrebbero anche venire da un altro posto, ma non fa differenza, siamo– dice Luca, il più giovane tra i due – Abbiamocontro ignoti ai carabinieri e domani il sindaco dovrebbe consegnare alle forze dell’ordine le immagini delle telecamere per risalire agli autori del gesto. Abbiamo sentito prima degli strani colpi contro le finestre e poi un’auto fare retromarcia e allontanarsi velocemente, la dinamica era uguale a quella di agosto. Ed è una storia vecchia, non certo in questo modo ma sono anni che sentiamo. Anche andare a bere un caffè al bar è diventato un problema. Non mi stupirei se fra due o tre settimane quello che è appena successo si ripetesse". Le vessazioni, infatti, sono sempre presenti, anche nei momenti di vita quotidiana, perfino da parte di persone conosciute. In passato la coppia è stata bersaglio di ripetute battute omofobe in luoghi pubblici di Mornico e della vicina frazione di Torricella. "In un bar uno del posto, uno che conosco, mi ha detto:" ricorda Luca. Voci, pettegolezzi, allusioni: "Ridono alle nostre spalle, è brutto dirlo ma ormai. Il nuovo vandalismo però ci ha scosso, è come se volessero dirci: dovete andare via da Mornasco, qui non vi vogliamo. Ho detto a Fermo che è meglio traslocare, in modo da". Ilha manifestato la sua vicinanza alla coppia e l'estrema disapprovazione verso manifestazioni d'odio simili, sottolineando però come queste azioni vadanoe che la colpa non debba ricadere sull'intera comunità: "È un atto che, è inaccettabile che l’abitazione di qualsiasi cittadino diventi obiettivo di gesti violenti. Ma detto questo, voglio dire che Mornico non è un paese omofobo, nessuno qui ha mai fatto, e spero che questa vicenda si chiuda una volta individuati i responsabili". Dopo le, dove a Palermo una coppia omosessuale è stata aggredita violentemente da un gruppo di ragazzini per aver commesso il tremendo reato di tenersi per mano, questo è un altro richiamo urgente alla necessità di agire in favore dell'. Amare non può mai, sotto alcuna condizione, essere una colpa. Eppure, a dover scappare è, ancora una volta, chi ha avuto