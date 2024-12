Lutto infinito per la volontaria: “Il tuo sorriso non si spegnerà mai”. L’evento solidale al canile

Fucecchio, 7 dicembre 2024 – Non si voltava mai quando gli animali erano in difficoltà. E ora sono gli amici pelosi ai quali ha dedicato una vita intera, a restituirle, indietro, tanto amore. E lo fanno con una giornata aperta organizzata per domenica 15 dicembre, un momento speciale al canile comunale di Santa Croce sull’Arno, per omaggiarla. Cinzia Billeri, nata e cresciuta a Fucecchio, se ne è andata il mese scorso a 67 anni dopo aver combattuto con tenacia contro una grave malattia. A ricordarla oggi è tutta la comunità dell’Empolese Valdelsa, insieme a quella del Cuoio e della Valdera, dove l’amata volontaria era attiva per portare il suo aiuto.

A meno di un mese dall’ultimo saluto – i funerali della pensionata, ex impiegata nel settore commerciale del conciario di Santa Croce, si sono tenuti il 18 novembre – ecco un evento a lei dedicato. L’open day si terrà al canile di via di Pelle (adiacente lo stadio Masini di Santa Croce) dalle 14.30 alle 17.30. Un evento sentito anche dalla comunità empolese, dove Billeri era molto conosciuta e apprezzata per il cuore grande, l’impegno e la generosità. Tra le numerose realtà associative in cui si è data da fare nel nome dell’amore per gli animali, c’è stato infatti il Gattile Aristogatti di Empoli.

E c’è stato poi il Canile Le Querce di Fucecchio, dove la volontaria ha fatto la sua parte cercando di curare e far adottare i cani in cerca di una famiglia. Amica di tutti, Cinzia non si tirava mai indietro quando c’era da dare una mano. “Alla cara Cinzia Billeri – fanno sapere gli organizzatori di questo primo open day in sua memoria – dedichiamo l’iniziativa, ad un mese dalla sua scomparsa. Un omaggio e un pensiero per ricordare il suo amore verso gli animali. Vi aspettiamo numerosi”. Porte aperte al canile, dunque, dove si potranno acquistare allo stand allestito per l’occasione oggetti per gli amici a quattro zampe ed il calendario 2025. Per un anno che verrà, dove nessuno mai si scorderà di chi ha aiutato davvero. Nessuno dimenticherà Cinzia e i tanti eventi portati avanti per sensibilizzare la causa del randagismo e per dare una nuova casa ai suoi fedeli compagni di viaggio, generando amore e felicità.

La sua dedizione è stata immensa e rimarrà nella storia e nel cuore di tutti. Al mercatino si potranno trovare idee solidali in vista dei regali di Natale ma anche soffermarsi a conoscere una delle associazioni a cui Cinzia, nei lunghi anni spesi con il volontariato, ha regalato il suo tempo. Cinzia Billeri era stimata e benvoluta da tutti; domenica prossima, una giornata per tenerla sempre e ancora nel cuore.