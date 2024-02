Mamma incinta malata di cancro rifiuta la chemio per far nascere il figlio

La scelta di Anna

Una vita per una vita

. Quella diè una storia di quelle che, leggendole, è impossibile che non emozionino anche le persone più fredde, i cuori di pietra. Perché questa donna di 44 anni, si è letteralmente sacrificata per un gesto di estrema solidarietà. Incinta, già mamma di un ragazzo di 17 anni e di un bambino di 3, ha scoperto di avere un tumore e ha deciso diLa 44enne di origine russa, parrucchiera professionista, è morta all’ospedale di Avezzano, in provincia de L'Aquila , il 13 marzo. Sei mesi fa, circa, ha dato alla luce il suo terzogenito, dopo avernonostante i suoi medici le avessero consigliato di non interrompere le terapie per evitare complicazioni. Ma la paura che il bambino che portava in grembo potesse subire gli effetti collaterali della chemio, che potesse essere danneggiato in qualche modo, l'ha spinta alla decisione più drastica. Un gesto materno di generosità, d'amore assoluto. E alla fine si è dovuta arrendere ad un cancro aggressivo, che le ha tolto la possibilità di godersi quel bimbo a cui ha donato la vita, di viversi i suoi figli, di vederli crescere.Ha detto di no al suo futuro per donarne uno al suo terzogenito. Conoscendodi quella scelta, di quel rifiuto. Le condizioni di Evgrafova sono gradualmente peggiorate, precipitando sensibilmente ad agosto 2022, fino a quando, lunedì 13 marzo, Anna ha chiuso gli occhi per sempre. I funerali si sono svolti oggi, 15 marzo, nella Cattedrale di Avezzano. Per ricordare questa mamma arrivata anni fa dalla Russia, per salutare un'ultima volta questa coraggiosissima donna sono arrivati, sui social, tantissimi messaggi di cordoglio. "Non potrò dimenticare mai... tante volte guardandoti ballare o incontrandoti per strada ho pensato fra me e me: 'Che donna bellissima!'", ha scritto ad esempio Gina, utente su Facebook. Ad Avezzano la parrucchiera aveva conosciuto quello che era poi diventato suo marito,, dal quale aveva avuto un bimbo che oggi ha 3 anni. Il figlio più grande invece era nato da una precedente relazione.