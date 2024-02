Mar Galcerán è la prima deputata con sindrome di Down ad essere eletta in Spagna

"Bisogna superare se stessi"

Chi è Mar Galcerán?

Il precedente in Francia

è la prima donna con sindrome di Down che otterrà la settimana prossima l'incarico di. Carlos Mazón, Presidente della Generalitat Valenciana e anche lui parte del Partito Popolare, l’ha reso noto qualche giorno fa.La 44enne era candidata per il Partito Popolare alle elezioni amministrative lo scorso 28 maggio, ma non era risultata tra gli eletti; una serie di nomine tra chi la precedeva in lista ha fatto sì che queste scorressero fino al suo nome., ha dichiarato Galcerán , “Bisogna superare se stessi, porsi traguardi e obiettivi perché alla fine, costi quel che costi, con la perseveranza si riesce sempre a raggiungerli", ha continuato poi.Ha studiato scienze della formazione presso la. È assistente tecnico domiciliare e assistente tecnico della scuola materna. Ha lavorato nel servizio pubblico per 26 anni. Tredici anni ad interim nele, dal 2010, con un posto junior nel Dipartimento della Previdenza Sociale, nele, attualmente, presso il. E’ membro delda anni, iniziando da molto giovane la sua carriera nelle Nuevas Generaciones . Ha inoltre presieduto per quattro anni l’, divenendo la prima presidente dell'organizzazione valenciana. Anche il Partito Popolare ha commentato la notizia sui canali social, affermando “Qualunque persona può, con determinazione, raggiungere gli obiettivi che si pone”.Nel 2020 anche, 34 anni, aveva vinto la sua grande battaglia in Francia: essere la prima candidata con la sindrome di Down nella storia della Repubblica francese.Eleonore Laloux e Mar Galcerán rappresentano un simbolo e un modello per tutti:, afferma la deputata valenciana, “Vorrei che fossimo trattati come persone e non che in noi vedano solo la nostra condizione di salute ”.