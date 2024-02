Marco Piantanida alla festa di Luce!: "Un pizzico di dolcezza e sostenibilità sociale"

Sognare un mondo migliore. Un mondo in cui temi come diversità, uguaglianza, inclusione e coesione sociale non siano tenuti al margine ma che, attraverso le storie di chi ne diventa il simbolo, possano essere al centro dei processi decisori che regolano la nostra società. È questa la rotta tracciata da Luce! : farsi portatrice di una rivoluzione attraverso il racconto e l’interpretazione di nuove battaglie sociali ed etiche, anche grazie al contributo del comitato scientifico che raccoglie in sé voci autorevoli del nostro Paese.Fra gli sponsor e amici diche hanno preso parte al Festival “Dream Time“ sabato 26 novembre in un gremito Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, in occasione deldel canale dedicato a inclusione, diversità e coesione sociale del Gruppo Monrif, anche Marco Piantanida, Amministratore Delegato & Managing Director Haribo in collegamento video durante il panel con Damiano e Margherita Tercon più Philipp Carboni (I Terconauti) e Andrea Pinna (le Perle di Pinna) : “I nostri orsetti (gommosi) hanno compiuto 100 anni che già è un traguardo non indifferente, visto che l’azienda ne ha solo 2 in più. Sì, sono diversi tra loro. E in generale penso che per le aziende per essere leader, deve parlare di questi temi, diversità e inclusione, deve assumersi una responsabilità sociale. Haribo, per cui è fondamentale la felicità dei più piccoli, ha come ideale che questa felicità sia per tutti e tutte”. Hanno avviato, in questo senso, una partnership esclusiva con Dynamo Camp, per dare concretezza a questi valori e per avviare un percorso formativo in azienda con la Dynamo Academy."Rendere accessibile a tutti la felicità fanciullesca, uno dei valori cardine di Haribo, valorizzando la diversità e l’unicità del singolo - le parole di Marco Piantanida, Amministratore Delegato & Managing Director Haribo sull'inserto speciale di Luce! uscito in abbinamento alle testate del Gruppo in occasione dell'evento 'Dream Time' - . È questo l’obiettivo di un percorso concreto e in evoluzione di progetti di Csr, che vedono il brand Haribo protagonista e promotore di attività di responsabilità sociale con un’attenzione mirata su una tema molto importante per l’azienda e che richiede sempre più consapevolezza: quello della Diversity&Inclusion. In quest’ottica, Haribo ha individuato in Fondazione Dynamo Camp Onlus un partner con cui condividere un universo valoriale e un impegno reale nel voler regalare momenti spensieratezza e di felicità a una collettività sempre più allargata e inclusiva, oltre ogni differenza. Un percorso a lungo termine quello che vede collaborare Haribo e Dynamo Academy, avviato quest’anno con un programma di formazione intra aziendale, affinché le Persone Haribo possano essere le prime vere ambassador e cuore pulsante del progetto di sostenibilità sociale in cui l’azienda crede fermamente"."A maggio, per celebrare i 100 anni degli iconici Orsetti d’Oro Haribo , in Piazza Gae Aulenti a Milano è stato realizzato un importante progetto di sensibilizzazione rivolto al grande pubblico: una quattro giorni di festeggiamenti che ha visto l’organizzazione di momenti ludici pensati per grandi e piccini e per regalare momenti di condivisione e autentica felicità. A concludere il percorso di quest’anno, un’incredibile esperienza di team building presso il Dynamo Camp di Pistoia - sottolinea- . Abbiamo voluto creare delle concrete basi per realizzare, passo dopo passo, un progetto di responsabilità sociale che vuole essere, sempre di più, parte dei processi decisionali del brand. Continueremo a impegnarci nel rendere ancora più effettivo e tangibile il nostro percorso di inclusione e valorizzazione dell’unicità dell’individuo, intesa come opportunità di crescita per il singolo e come base fondante per uno sviluppo aziendale autentico".