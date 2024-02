Maturità, è ansia da prestazione per oltre 530mila studenti italiani

Studio "matto e disperatissimo” certo, ma anche un pizzico di sacro con preghiere varie, un tocco di profano con riti scaramantici, e qualche ‘aiutino’ per evitare cadute rovinose.

Questa la ricetta per passare l'esame di maturità, che prende il via oggi, 21 giugno, per 536.008 studenti. Alle 8,30 si parte con la prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi.

Gli studenti sono quest’anno, se possibile, in ansia più del solito, essendo questa la prima maturità che segna il ritorno alla formula pre-Covid e dunque alla ‘normalità’.

D'Annunzio e Svevo le tracce favorite, ma tra i temi più gettonati potrebbero esserci anche gli anniversari - gli 80 anni dalla caduta del Fascismo, i 75 anni della Costituzione - o l’attualità, dalla guerra in Ucraina all’intelligenza artificiale.

Il 22 giugno sarà il giorno della seconda prova, e dopo gli scritti sarà il momento dell’orale. E non manca un colloquio per accertare il profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Ecco come si stanno preparando i ragazzi ad affrontare quello che è rimasto l'ultimo rito di passaggio dall'adolescenza all’età adulta.

Preghiere e riti scaramantici contro l’ansia da prestazione

Non è vero che superstizione non faccia rima con cultura. Ne sono la dimostrazione vivente molti dei maturandi, che dopo aver trascorso anni e anni sui libri, e dopo essersi lasciati illuminare da Platone, Voltaire e Einstein, sono rimasti fedeli alla massima teatrale di De Filippo, secondo la quale: “Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male”.

E così, per superare l’esame nel migliore dei modi (e dei voti) una fetta consistente di maturandi non rinuncia a invocare aiuti soprannaturali.

Come hanno confessato mille ragazze e ragazzi alla vigilia della fantomatica quanto intramontabile "Notte prima degli esami" di vendittiana memoria, tutto fa brodo quando si tratta di allentare l’ansia da ‘prestazione’.

Intervistati dal portale Skuola.net, hanno ammesso che le strategie messe a punto sono diverse, anche se l’obiettivo è unico: ingraziarsi le "alte sfere". Ben 3 maturandi su 10 hanno detto di aver intensificato le preghiere nell’ultimo periodo, i più previdenti invece hanno già iniziato a farlo dall’inizio dell’anno scolastico.

A prescindere dall’esito finale, è questo uno degli effetti evergreen che l’esame di maturità produce sui più giovani: li porta a varcare le porte della chiesa, li spinge ad andare a messa, addirittura (per chi sente di aver bisogno di un vero e proprio miracolo più che di un semplice ‘aiutino’) a intraprendere pellegrinaggi.

Un’altra buona fetta di maturandi – uno su 5 - sa che la religione può far poco quando si tratta di formule chimiche e versioni di latino e greco. Perciò ha deciso di rivolgersi direttamente alla scaramanzia: oltre un terzo indosserà un accessorio portafortuna (bracciali, collane, anelli, ecc.).

Il 13% dei maturandi si presenterà davanti alla commissione con abiti già testati, cioè che in passato hanno già portato loro fortuna (magari adescando in discoteca quello che è poi diventato il moroso o la morosa di turno).

I più 'terreni' sanno invece che la soluzione più pratica, ed efficace, è una sola: copiare. Ma a dispetto dell’era smartphone, solo 3 'copioni' su 4 contano sui metodi tecnologici.

Ben 9 maturandi su 10 preferiscono un approccio classico, come gli intramontabili bigliettini miniaturizzati, che il 40% nasconderà addosso, o mimetizzandoli nelle etichette delle bottigliette d'acqua, sotto la sedia o il banco, dentro il fodero della calcolatrice, oppure dentro le penne.

Il 17% degli studenti faranno invece affidamento sugli appunti scritti sul dizionario (rigorosamente in minuscolo), mentre l’11% su fogli protocolli precompilati, sperando di confondendoli tra quelli ufficiali.

Maturità, i 10 consigli anti-ansia dell’esperto

"Andrà bene o male?", "Riuscirò a comunicare quello che so?". Sono alcune delle domande che hanno tolto il sonno agli studenti.

“Non pochi fra voi uniscono a queste inquietudini quelle per la recente alluvione in Romagna” spiega il direttore dell'Ufficio scolastico dell'Emilia Romagna, Stefano Versari in una lettera ai maturandi della regione.

Avere paura per l'esame di maturità è normale, “è la medesima che tutti, prima di voi, hanno vissuto”, ma niente panico. Lo stesso Versari prova a smorzare l'ansia: "Le Commissioni faranno in modo di accompagnarvi nelle prove – dice - e voi darete all'esame il meglio possibile. Anche se non ne sarete soddisfatti, il vostro futuro non dipenderà dall'esito ma dall'impegno".

Questi i dieci consigli per tenere a bada l’ansia dello psicoterapeuta e presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Giuseppe Lavenia.

Organizzatevi, preparate un piano di studio ben strutturato, suddividendo il tempo in modo equilibrato per ogni materia. Così riuscirete a gestire meglio il carico di lavoro e vi sentirete più sicuri.

Ricordatevi di stabilire obiettivi realistici, questo aiuterà a mantenere alta la concentrazione e la motivazione.

Non dimenticate di prendervi delle pause regolari durante lo studio. Riposarsi e ricaricare le energie è fondamentale.

Un'alimentazione equilibrata, un sonno sufficiente e un'attività fisica regolare contribuiscono al benessere emotivo e mentale.

Imparate a riconoscere i segnali di stress e adottate tecniche di gestione come la respirazione profonda, la meditazione o l'esercizio fisico.

Parlate dei vostri sentimenti e delle vostre preoccupazioni con qualcuno di fiducia.

Evitate di confrontarvi eccessivamente con gli altri. Ognuno di noi ha il proprio percorso unico e l'obiettivo è dare sempre il meglio di sé stessi.

Visualizzate il successo. Immaginatevi durante l'esame, tranquilli e sicuri delle vostre capacità. Questa tecnica di immaginazione positiva può contribuire a migliorare la propria autostima e fiducia.

Celebrate ogni progresso che fate durante il percorso di preparazione. Festeggiate i successi intermedi, perché daranno la motivazione ad andare avanti.

Questi consigli generali possono esservi utili, ma ricordatevi che ogni persona è diversa e potrebbe richiedere un approccio personalizzato. Affrontate questo momento con fiducia e determinazione, siete pronti per dimostrare di cosa siete capaci.

Il boomerang dei rimedi antistress: fumo, caffè e farmaci

Il carico di stress sugli studenti ha pesato molto in questi giorni. Una ricerca di Skuola.net su un campione di 1.104 ragazze e ragazzi di quinta superiore parla chiaro.

Il 56% ha ammesso di provare sensazioni negative come ansia, rabbia, sconforto, desiderio di fuggire. E per un ulteriore 31% queste si affacciano giusto ogni tanto, con continui sbalzi d'umore. Solo 1 studente su 7, dunque, ha dichiarato una totale assenza di sensazioni negative.

Se stress, disturbi del sonno (il 54% ha detto di stare dormendo decisamente meno del solito, il 14% invece sta facendo fatica a svegliarsi) e cattive abitudini alimentari (il 27% sta mangiando molto meno che in condizioni normali) affliggono oltre la metà dei maturandi, le 'toppe' spesso sono peggio del 'buco'.

Uno studente su 2 ha ammesso di stare bevendo più caffè o bevande energizzanti, una quota simile sta invece facendo ricorso a farmaci o integratori per migliorare le proprie performance intellettive, mentre oltre 2 fumatori su 3 hanno aumentato il consumo di nicotina in tutte le sue forme.

Meno diffuso il ricorso ad alcol o droghe leggere: solo 3 su 10 in questo periodo ne fa uso, anche se tra questi più del 42% ne ha aumentato il fabbisogno a causa degli esami.

Il rischio più grosso è che, una volta conseguito il diploma di maturità, l’uso di queste droghe diventi abuso col tempo. Non fosse altro perché, come diceva sempre Eduardo De Filippo: “Gli esami non finiscono mai”.