McDonald's, "abusi, molestie e razzismo all’ordine del giorno"

: McDonald’s nella bufera. Più di 100 dipendenti (anche ex) della catena di fast-food nata in America (ma presente in tutto il mondo) hanno denunciato episodi di violenza di ogni tipo. I lavoratori, alcuni anche di 17 anni, vengono palpeggiati e molestati quasi di routine. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Bbc sull’ambiente lavorativo all'interno del franchising un'inchiesta che scuote la Gran Bretagna.La tv inglese ha iniziato a indagare sullenella catena di ristoranti a febbraio scorso, dopo che l’azienda aveva firmato un accordo legalmente vincolante con la Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani ( Ehrc ) in cui si impegnava a proteggere il personale dalle molestie sessuali . Al termine delle interviste, i giornalisti britannici hanno raccolto 31 denunce di aggressioni sessuali , 78 di molestie sessuali , 18 accuse di razzismo e 6 di omofobia All’epoca della firma con la Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani, McDonald’s aveva dichiarato: “Abbiamo già un solido curriculum in questo settore”. L’indagine della Bbc, però, ha rivelato un quadro molto diverso, un ambiente lavorativo pregno di. A seguito della pubblicazione dell’inchiesta, l’ente britannico per la tutela dell’uguaglianza ha emesso una nota in cui ha espresso “” per quanto emerso, stilando una serie di linee guida comportamentali, inviate via e-mail ai vertici aziendali.Tante le testimonianze raccolte dai giornalisti inglesi, casi. Una dipendente di colore 17enne del Cheshire ha affermato di aver ricevuto insulto a sfondo razzista da un collega che non pago le ha anche mostrato i genitali, affermando di voler fare un bambino “in bianco e nero” con lei. Un altro caso di violenza è stato registrato a Plymouth, dove una 17enne è stata aggredita dal manager del locale: prima le mani intorno al collo, poi una palpata al sedere . Un altro collega, invece, le ha inviato delle immagini sessualmente esplicite.Nell’Essex una lavoratrice ha dichiarato di aver subito offese antisemite , mentre nell’Hampshire un manager ha suggerito a un dipendente di 16 anni di compierein cambio di un favore. E, ancora: in una filiale in Galles si scommetteva su chi avrebbe potutoper primo con una nuova assunta. Durante l’inchiesta, poi, è venuto fuori unin una filiale dell'Irlanda del Nord, dove i rapporti sessuali tra il personale erano all'ordine del giorno, nonostante siano vietati dalla politica aziendale.Questi sono solo alcuni degli episodi resi noti dalla Bbc: in molti casi i responsabili dei punti vendita hanno un ruolo da protagonista. Negli altri casi, hannodi non vedere. Diverse donne hanno sottolineato di sentirsi costantemente: un’attuale lavoratrice ha affermato di essere stata vista dai colleghi maschi come “carne fresca” quando ha iniziato a lavorare nel locale di Nottingham.Altre lavoratrici hanno raccontato di essere state costrette dai dirigenti a indossare. Un’ex dipendente del negozio di Norwich ha raccontato il detto di McDonald’s, “”, ovvero “ragazzi in cucina e ragazze al bancone: l’idea è di mettere le persone attraenti in prima fila”.McDonald’s è tra i più importanti datori di lavoro del settore privato in Gran Bretagna. Il colosso del mondo fast food ha più disparsi tra i 1.450 ristoranti. Tre quarti dei suoi dipendenti hanno un’età compresa tra i 16 e i 25 anni, per molti si tratta di un primo lavoro. L''impero' McDonald’s adesso, però è a rischio:potrebbe essere solo all’inizio.