Milano fa le cose in grande per il Pride: eventi per due settimane e grandi ospiti per la parata

, con il tema 'Diritti senza conflitti'. Organizzato dal Cig Arcigayin collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, il Pride meneghino avrà il dovere di confermarsi tra, portando i colori e la voce della comunità Lgbtqia+ per le strade e sui palazzi della città.E allora via con(16 giugno- 3 luglio), una serie di eventi diffusi in tutta la città, e lepreviste per il 30 giugno e 1 luglio in Porta Venezia dove sono stati organizzati dibattiti, talk e mostre d'arte .L'appuntamento per la parata è dunque ilLa testa del corteo partirà da piazza Repubblica alle 15 per continuare lungo viale Monte Santo, i Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia, fino a giungere di fronte all'Arena: qui la parata a piedi attraverserà il parco per giungere poi in Arco della Pace. Qui dalle 18 avrà inizio il grande evento finale con le rivendicazioni delle associazioni Lgbtqia+ e dei loro ospiti, i saluti delle istituzioni, oltre che momenti di entertainment e musica (sono previste le esibizioni, tra le altre, di Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi e Miss Keta) che farà danzare i partecipanti fino a mezzanotte. Tutto l'evento si potrà seguire in streaming sul canale YouTube del