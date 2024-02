Miss.Tic morta, chi era la regina della street art al femminile: "Le sue opere hanno colorato la Francia"

Miss.Tic, chi era la regina della street art al femminile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗧𝗶𝗰 - 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 (@missticofficiel)

Miss.Tic: "Il mondo dell'arte è 'macho', e non solo quello della street art"

Era la regina della street art al femminile . Le sue opere e la suahanno colorato i muri di tutta la, e l'hanno resa una delle più importanti e influenti artiste di strada francesi e mondiali.- il vero nome è- èdomenica 22 maggio a Parigi all'età di 66 anni. La notizia del suo decesso, causato da unasu cui non sono stati forniti ulteriori dettagli, è stata comunicata sui social dalla famiglia.Miss.Tic, nata nel 1956 a Parigi da madre immigrato tunisino e madre normanna, è considerata una delle fondatrici della stencil art. I suoi graffiti di enigmatiche figure femminili accompagnati da brevi poesie hanno riempito le strade di Parigi e l'hanno resa, un po' come Banksy , una delle più importanti e iconiche artiste di strada di tutta la Francia e del mondo. Miss.Tic è cresciuta e ha vissuto a Montmartre fino alla metà degli anni Sessanta. A 10 anni,(questo il suo vero nome) perse quasi tutta la famiglia - la madre, il fratello e la nonna - in un incidente d'auto. Sei anni dopo morì anche il padre. Volendo scappare dalle tragedie familiari e con l'obiettivo di iniziare una nuova vita, Miss.Tic iniziò a studiare arti applicate e teatro di strada.Così Miss.Tic iniziò ad avvicinarsi alla stencil. Uno stile che l'artista consolidò nei primi anni Ottanta, soprattutto dopo aver trascorso un breve periodo in California, tra gli ambienti punk di San Francisco e Los Angeles. A metà degli anni Ottanta Miss.Tic tornò a Parigi, e dal 1985 iniziò ad adornare le strade di Parigi, soprattutto a Montmartre, Ménilmontant, le Marais, Montorgueil e la Butte-aux-Cailles. Il suo stile, un mix tra glamour e poesia, ha da sempre unito elementi pop all'intensità di testi ricercati. Le suisui muri della capitale francese si rivolgono all'osservatore con fragi pungenti e ironiche, tra assonanze e abili doppi sensi che colpiscono l'occhio di chi guarda. Le poesie dell'artista francese sono messaggi di vita e di amore. Le opere d'arte di Miss.Tic, esposte ripetutamente nelle gallerie francesi ed estere, hanno avuto un ruolo fondamentale per l'accreditamento dell'da parte delle istituzioni e della critica con il passaggio dalla condizione di "arte minore", "arte sotterranea" o "contro-cultura" a fenomeno socioculturale e pienamente artistico culminato negli anni 2000. Grazie all'azione pionieristica di Miss.Tic, la cui sua prima mostra fu organizzata dalla Librairie-Epigramme di Parigi nel 1986, l'Urban Art è entrata nei musei e nelle gallerie d'arte come espressione artistica della nuova era.Negli ultimi 2o anni Miss.Tic ha ricevutoe le sue opere sono entrate a far parte di: nel 1989 nel Fond d'Art Contemporein de la Ville de Paris, nel 2005 nella collezione di Street Art del Victoria and Albert Museum di Londra e nel 2009 in quella del Musée Ingres di Montauban. Miss.Tic è stata un personaggio di grande notorietà internazionale: nel 2010le ha chiesto di realizzare alcune illustrazioni per l'edizione speciale del Dizionario; nel 2011 lefrancesi le hanno dedicato una serie dida collezione in occasione della Giornata internazionale della donna . Anche Louis Vuitton, Kenzo, Longchamp hanno utilizzato le sue donne e i suoi uomini, forti e fragili ma sensuali e intelligenti allo stesso tempo, per interpretare le loro collezioni. Nel 2007 Miss.Tic è stata scelta da Claude Chabrol per illustrare la locandina del suo film 'La Fille Coupée en Deux"; nel 2011 dal celebre festival 'Art Rock' di Saint Brieuc. Sempre nel 2011 un ritratto della scrittrice Amélie Nothomb realizzato per la mostra 'Femme de l'etre' (dedicata alle icone femminili del mondo della cultura) è diventato la copertina del libro 'Tuer le pére'.Nel corso di una mostra a Roma, Miss.Tic raccontò che lei era una delle poche donne a lavorare nella street art: "L'ambiente della street art è prevalentemente maschile. Ma non solo quello della street art. Il mondo dell'arte in generale ha spesso una forte caratterizzazione 'macho' - disse Miss.Tic -. Questo ad esempio non accade per il mondo della letteratura. Noi donne artiste abbiamo molto territorio ancora da definire". Per l'artista, il mondo dell'arte non ha avuto grandi cambiamenti in merito alle. "Non vi sono state rivoluzioni - disse sempre a Roma Miss.Tic - da questo punto di vista. Recentemente ho presentato delle opere in una mostra dove vi era anche. Lei fa parte di una nuova generazione di street artist dove la presenza femminile è leggermente più rappresentata".