Chi era Liz Hatton, la giovane malata di cancro che ispirò la principessa Kate. L’abbraccio

Liz Hatton, la 17enne malata di cancro che alcune settimane fa era stata ospite al castello di Windsor dal principe e la principessa di Galles, è morta. La giovane si trovava nella sua casa di Harrogate nel North Yorkshire, circondata dai suoi cari, quando ha chiuso gli occhi per sempre nelle prime ore di mercoledì mattina, come ha annunciato la madre Vicky Robayna sui social media. L’abbraccio tra le due donne aveva commosso il mondo. Per una volta si era infranta la distanza che divide monarchi e teste coronate dalle persone comuni, con le due donne accomunate da una cosa tanto reale com’è la malattia.

La ragazza, affetta da una forma molto aggressiva di tumore desmoplastico, aveva ispirato Kate Middleton per la sua forza e la gioia di vivere mostrate anche durante il loro incontro privato, avvenuto il mese scorso nel castello di Windsor. La principessa, che ha ripreso gli impegni in pubblico dopo aver annunciato in un video il completamento di un ciclo di chemioterapia, aveva elogiato la giovane fotografa di talento i cui scatti erano stati pubblicati sui profili social dei principi di Galles. Liz da parte sua, accompagnata dalla famiglia durante la visita, aveva detto di essersi sentita “al settimo cielo” dopo aver incontrato l'erede al trono William e la consorte Catherine.

I principi di Galles hanno accolto la famiglia di Liz Hatton

Negli ultimi mesi di vita la ragazza era riuscita a realizzare alcuni dei suoi ‘ultimi desideri’ che aveva riportato in una lista, come fotografare uno spettacolo nel West End, organizzare una mostra coi suoi scatti e incontrare il fotografo Rankin. Risale ad ottobre la foto abbracciata alla principessa Catherine al Castello di Windsor, dopo essere stata invitata a fotografare il Principe di Galles in occasione di un'investitura ufficiale. La coppia reale aveva descritto Hatton come una “giovane fotografa di talento la cui creatività e forza hanno ispirato entrambi”.

Su X la madre ha spiegato che Liz è “rimasta determinata fino all'ultimo” e che martedì stava ancora facendo progetti per il suo futuro. “Siamo molto orgogliosi della gentilezza, dell'empatia e del coraggio che ci ha dimostrato nell'ultimo anno”, ha scritto. La 17enne, a gennaio, ha pubblicato un appello pubblico con la lista di fotografie che avrebbe voluto scattare prima di morire, dopo che le era stato diagnosticato il cancro e le erano stati dati tra i sei mesi e i tre anni di vita. La signora Robayna ha aggiunto che Liz “non era solo una fotografa fenomenale, era la migliore persona e la più meravigliosa figlia e sorella maggiore che avremmo mai potuto chiedere”. “Nessuno avrebbe potuto lottare per la vita più di lei – ha aggiunto commossa –. C'è un vuoto incolmabile a forma di Liz nelle nostre vite che non so come potremo mai riempire”.

La mamma ha ringraziato coloro che hanno aiutato l'adolescente a realizzare i suoi sogni negli ultimi mesi di vita e coloro che hanno apprezzato e sostenuto il suo lavoro, aggiungendo: “Avete fatto in modo che gli ultimi due mesi di Liz fossero i migliori. Ha volato alto fino alla fine”. E per renderle degnamente omaggio ha chiesto alle persone di condividere una delle sue foto, in modo da sostenere anche la missione della famiglia di finanziare la ricerca sul tumore desmoplastico, non essendoci alcun ente di beneficenza specializzato in questa malattia nel Regno Unito.

Liz ha iniziato a fotografare nel sesto anno di scuola, dopo aver risparmiato per comprare la sua prima macchina fotografica. Ha ottenuto il massimo dei voti in questa materia al GCSE, prima di iniziare un corso di laurea in fotografia alla Harrogate Grammar School. In precedenza ha dichiarato alla BBC Radio York: “È sempre stato un mio hobby. Mi piace la ritrattistica e mi piace osservare le emozioni che le persone provano e riuscire a catturarle in un'unica immagine e a congelare quel momento”. Poche settimane prima di morire aveva lavorato con uno dei suoi miti, il fotografo Rankin, a un servizio con modelle professioniste; una di queste, Fifi Anicah, dopo gli scatti ha dichiarato che le foto realizzate dall'adolescente erano tra le sue “preferite di sempre”. E solo la scorsa settimana ha partecipato a una mostra del suo lavoro ospitata da British Land e Getty Images a Londra.