La Principessa di Galles incontra una 16enne malata di cancro: l'abbraccio emozionante

Un abbraccio emozionato e commovente, tra due donne che nonostante le differenze hanno un qualcosa di molto importante in comune: la volontà e la speranza di guarire dal cancro.

La principessa del Galles ha accolto alcuni giorni fa un’adolescente affetta da una forma aggressiva di tumore al Castello di Windsor. Kate Middelton, che il mese scorso ha terminato il ciclo di chemioterapia a cui si è sottoposta dopo aver annunciato in primavera di essere malata, ha voluto incontrare Liz Hatton, 16 anni, dopo averla invitata per scattare delle foto.

Fotografa per l’investitura

La ragazza è infatti una fotografa in erba di Harrogate, nello Yorkshire settentrionale: i medici le hanno detto che, a causa del raro tumore, le restano tra i sei mesi e i tre anni di vita, così la giovane ha stilato una lista di scatti che vorrebbe fare prima di morire.

Il Principe William e la moglie Catherine, che a sua volta è un'appassionata di fotografia, hanno rivelato che Hatton li ha ispirati entrambi: l’erede al trono d’Inghilterra aveva sentito parlare di Liz grazie al suo patrocinio alla London Air Ambulance Charity. Per questo hanno deciso di invitarla a palazzo durante un’investitura, quella della leggenda del ciclismo Mark Cavendish e dell'ex calciatore Ally McCoist, diventati Baronetti davanti all’obiettivo della 16enne.

L’incontro di Liz Hatton con la coppia reale

Dopo aver scattato le foto, la coppia reale ha voluto conoscerla insieme alla sua famiglia in un incontro privato. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: “Dopo l'investitura sia il Principe che la Principessa di Galles hanno incontrato Liz in privato con la sua famiglia per ascoltare le sue parole sulla sua giornata e il suo percorso con la malattia”.

Sui profili social ufficiali, accanto alle immagini che immortalano l’occasioen speciale, si legge: “Un piacere incontrare Liz a Windsor oggi. Una giovane fotografa talentuosa la cui creatività e forza ci hanno ispirato entrambi. Grazie per aver condiviso con noi le tue foto e la tua storia”.

L’abbraccio con la principessa

L’adolescente ha raccontato di essere felicissima di aver incontrato la coppia al castello di Windsor. “Sono al settimo cielo perché io e la mia famiglia abbiamo vissuto questa esperienza”, ha scritto sui social. Tra lei e la principessa c’è stato anche un emozionante abbraccio, per una volta infrangendo le formalità di Corte e unendo in un momento speciale due donne che combattono contro lo stesso male.

L’evento rappresenta anche una rara apparizione per Kate Middleton – forse un ritorno in pubblico ormai ufficiale? –, che è stata lontana dalle scene e dagli appuntamenti per gran parte dell'anno. Da Kensington Palace hanno però precisato che che non è possibile dire al momento se la principessa sia libera dal cancro, nonostante abbia completato il trattamento di chemio. Proprio in quell’occasione la principessa aveva rivolto anche un pensiero a chi sta ancora affrontando le cure, condividendo un messaggio di solidarietà: "A tutti coloro che stanno continuando il proprio viaggio contro il cancro, sono con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può emergere la luce, quindi lasciamo che quella luce brilli forte".

Liz ha iniziato a studiare fotografia al sesto anno di scuola, dopo aver risparmiato le paghette per comprare la sua prima macchina fotografica. Poi ha iniziato un corso avanzato alla Harrogate Grammar School. La madre, Vicky Roboyna, ha dichiarato alla BBC che l'hobby della figlia le ha permesso di “concentrarsi” su qualcosa dopo la diagnosi. La ragazza ha infatti stilato una lista di fotografie “per creare una vita di ricordi” dopo che a gennaio le è stato diagnosticato un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde. La natura rara di questo tumore fa sì che attualmente non esistano cure standard ma solo sperimentali e dall’esito non certo.