Lo sfogo del principe William: “È stato l'anno più difficile della mia vita”

“È stato l’anno più difficile della mia vita”: a rivelarlo è stato il principe William d’Inghilterra, parlando coi media britannici al termine della sua visita di quattro giorni in Sudafrica. Nemmeno il sangue blu o il titolo reale possono mettere in salvo dalle disgrazie, dalle emozioni negative, dalle difficoltà che la vita presenta davanti a tutte e tutti, indistintamente dal loro rango.

L’erede al trono ne sa qualcosa e negli anni si è sempre dimostrato molto ‘umano’ nell’affrontare i drammi che lo hanno colpito, dalla morte della madre Lady Diana in poi. Soprattutto visto che i problemi (di salute), questa volta, hanno riguardato due persone a lui vicinissime, il padre Carlo e la moglie Catherine, entrambi alle prese con il cancro.

Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa accoglie il principe di Galles William (EPA)

L’anno terribile di William

“È stato terribile – ha detto l’erede al trono rispondendo alle domande dei giornalisti –. Probabilmente è stato l'anno più difficile della mia vita. Cercare di affrontare tutto il resto e mantenere tutto in carreggiata è stato davvero difficile”. Un nuovo annus horribilis per la Famiglia Reale britannica, che William ha dovuto affrontare con un’enorme – e doppia – responsabilità sulle spalle. A febbraio, infatti, Buckingham Palace ha rivelato che Re Carlo aveva un cancro (senza specificare di che tipo) e che avrebbe iniziato le cure e dopo diversi mesi di indiscrezioni, solo sei settimane dopo è stato annunciato che anche la Principessa di Galles si stava sottoponendo a chemioterapia dopo una diagnosi simile. La situazione è poi migliorata, col sovrano ritornato alla sua piena attività pubblica – incluso un recente tour di 11 giorni in Australia e nelle Isole Samoa – e che Kate Middleton prosegue la sua ripresa dopo la fine del ciclo di chemioterapia.

Il Principe William ha quindi aggiunto: “Sono molto orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per aver gestito le cose che hanno fatto. Ma dal punto di vista personale della famiglia, è stato brutale”.

Una nuova immagine

Venerdì Robert Hardman, biografo della regina Elisabetta e di Carlo III, ha dichiarato al programma Today della BBC che l'ammissione del principe fa parte di un progetto più ampio di “reset” dell'immagine pubblica della Royal Family, facendo leva anche sui sentimenti personali mostrati pubblicamente laddove tradizionalmente si è sempre puntato sul non farli trasparire. Hardman, autore del recente volume “Carlo III: Nuovo Re. Nuova Corte. The Inside Story” ha anche fatto riferimento ai recenti documentari a cui il Principe di Galles e la Regina hanno partecipato, dicendo che la monarchia ha avuto comunque “un anno straordinario”. “Da un lato William sta aiutando la moglie a superare una malattia molto grave, dall'altro deve sostituire il padre malato di cancro”, ha spiegato , ha aggiunto. “Ha tenuto duro durante tutto questo”.

La principessa Catherine e il principe di Galles William (Photo by Danny Lawson / POOL / AFP)

Anche all’incontro coi media l’erede al trono ha sfoggiato la barba fatta crescere anche in estate: un nuovo look per un nuovo approccio al suo popolo, che però ha diviso l'opinione anche di coloro che gli sono più vicini, compresa la figlia. “A Charlotte non è piaciuta la prima volta. Le sono venute le lacrime agli occhi, così ho dovuto tagliarla. E poi l'ho fatto ricrescere. Ho pensato: ‘Aspetta un attimo’ e l'ho convinta che sarebbe andato tutto bene”. E riguardo ai suoi sentimenti generali su come conciliare il suo ruolo di futuro re, marito e padre, c'è la sensazione che abbia trovato il giusto mix tra doveri ufficiale e vita privata. “Mi piace il mio lavoro e mi piace darmi un ritmo e assicurarmi di avere tempo anche per la mia famiglia”.