"Nessun bambino dovrebbe affrontare la fame": la lettera di Zayn Malik al premier britannico

principali

attivisti della campagna

è diventato un

dei bambini in difficoltà, unendosi al calciatore del Manchester United Marcus Rashford, al cantante Ed Sheeran e allo chef Jamie Olivier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zayn Malik (@zayn)

"Nessuno bambino dovrebbe subire il trauma della fame e della povertà"

"Le scrivo per condividere la mia preoccupazione per le difficoltà che i bambini stanno vivendo a causa della crisi del costo della vita e per chiedere il suo aiuto per garantire che nessun bambino che vive in povertà perda un pasto caldo e nutriente a scuola, soprattutto perché potrebbe essere l’unico pasto caldo che ricevono in tutto il giorno. Siamo tutti consapevoli che le difficoltà che le famiglie devono affrontare in questo momento siano profondamente gravi. Quattro milioni di bambini vivono in nuclei familiari che hanno sperimentato la povertà alimentare nel settembre 2022. Inoltre, 800.000 bambini in Inghilterra perdono un pasto scolastico gratuito anche se vivono in povertà. Questi bambini soffrono di mancanza di concentrazione, alcuni addirittura sono costretti a rubare il cibo dalle mense, perché sono tanto affamati ma non possono permettersi di comprare il pranzo."

"La mia speranza è che, scrivendo questa lettera, possiamo tutti garantire che nessun bambino debba mai più sperimentare questa fame e questo stigma poiché la mia esperienza non è l’unica; è una lotta che molti bambini in Inghilterra stanno purtroppo affrontando in questo momento. Secondo me, estendere l’attuale soglia e dare pasti scolastici gratuiti ai bambini delle famiglie con Credito Universale sarebbe il modo migliore per raggiungere coloro che ne hanno più bisogno. Come Primo Ministro, ha il potere di cambiare tutto questo. Per favore, agisca in buona coscienza e si impegni il 17 novembre a dare a tutti i bambini che vivono in povertà un pasto scolastico gratuito. I bambini che soffrono la fame non dovrebbero dipendere da una questione politica o da un’ideologia”.

Chi ha il diritto ai pasti scolastici gratuiti in Inghilterra?

Circa 1,9 milioni di bambini in Inghilterra hanno diritto ai pasti scolastici gratuiti, il 22,5% di tutti gli alunni secondo il governo. Tutti gli alunni della scuola materna hanno accesso a questo diritto, ma i bambini dal terzo anno di età in poi devono vivere in una famiglia con un reddito annuale, al netto delle imposte e senza pagamenti di assistenza, non superiore a 7.400 sterline. In Irlanda del Nord, la soglia è di 14.000 sterline mentre la Scozia e il Galles si sono recentemente impegnati a offrire pasti scolastici gratuiti a tutti gli alunni della scuola primaria.

Un pasto scolastico gratuito per i bambini provenienti da famiglie con. È questa la richiesta avanzata nella lettera di, ex One Direction, a Rishi Sunak , primo ministro del Regno Unito salito in carica dopo le dimissioni di. Il cantante,e uno deitestimonial britannico per una maggiore inclusioneSecondo la Food Foundation, circain Inghilterra vivono in condizioni di povertà. "Nessun bambino dovrebbe subire lo stigma e il". Nella sua lettera a Rishi Sunak, in sostanza, Malik chiede che il pasto gratuito alla mensa scolastica venga esteso anche ai giovani di famiglie che percepiscono l’, che consiste in una tutti quei cittadini che non hanno uno stipendio sufficiente al loro sostentamento, con figli a carico e spese ingenti legate alla casa. Spesso viene considerato un omologo delitaliano, ma secondo molti economisti si tratta di due tipologie differenti di sussidio. Questa la lettera di Zayn Malik al premier britannico:E ancora:Un messaggio che parla anche alche, come spesso ha confessato, ha vissuto in condizioni di indigenza con la sua famiglia a Bradford, facendo affidamento esclusivamente sui pasti scolastici gratuiti. La lettera è stata commentata anche dalla direttrice esecutiva della Food Foundation,: "Le sue stesse esperienze da bambino combaciano con molti giovani in Gran Bretagna oggi le cui voci rimangono inascoltate". Il riferimento alnella lettera di Zayn Malik al premier britannico riguarda la data in cui il governo renderà pubblica la nuova Legge Finanziaria, inizialmente fissata al 31 ottobre ma rinviata su volontà del ministro dell’Economia