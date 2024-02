New York, una sentenza riconosce la piena dignità giuridica alle relazioni poliamorose

La vicenda e il precedente

La famiglia che si allarga e si trasforma

Non solo le famiglie arcobaleno ma anche le. A New York un, nell'ambito di una, si è schierato dalla parte delle unioni tra più persone, appunto poliamorose, per la prima volta nella storia.Nel caso "" il giudice civile Karen May Bacdayan ha concluso che le relazioni di poliamore "hannodata alle relazioni tra due persone". Il caso coinvolgeva infatti tre persone:, che vivevano insieme in un appartamento di New York City, e il marito di Anderson,, che invece risiedeva altrove. Dopo la scomparsa di Anderson, il proprietario dell’abitazione sosteneva che O’Neil non avesse il diritto di rinnovare il contratto di locazione, in quanto. L’avvocato del proprietario ha ribadito durante le udienze che l’auto-definizione di "membro della famiglia", sostenuto da O’Neill, "è una favola". Il giudice di NY Bacdayan ha riportato alla luce un caso. Co., 74 NY2d 201.1989) affermando che l’esistenza di una "terzetto", indipendentemente dal tipo di accordi tra gli interessati, "non dovrebbe respingere automaticamente la richiesta di O’Neill di non sfratto". Il Tribunale civile di New York arriva dunquein un atto pubblicoaprendo potenzialmente un tema dirimente per gli anni a venire sul fronte per l’appunto dei diritti.Il giudice, interrogandosi sulla vicenda,: "Perché una persona deve impegnarsi con un’altra persona solo in determinati modi prescritti per poter godere della stabilità dell’alloggio dopo la partenza di una persona cara? Tutte le relazioni non tradizionali devono comprendere o includere solo due persone primarie?". Citando ancora la giurisprudenza passata, il tribunale di New York conclude: "Casi come Braschi e il precedente Obergefell v. Hogdes, secondo i quali il quattordicesimo emendamento garantisce il diritto al matrimonio delle coppie dello stesso sesso e richiede a tutti gli Stati di riconoscere e rilasciare licenze di matrimonio per quelle coppie,. Quelle decisioni, tuttavia, aprono la porta alla considerazione di; e, forse,".