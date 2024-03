Nosotras: “Insulti a una nostra attivista, denunceremo. Mai più razzismo”

Firenze, 2 marzo 2024 – Marzo è appena iniziato, ci avviciniamo alla Festa della Donna, e puntualmente arriva l’episodio che ci fa capire quanto è importante continuare a lottare pe i nostri diritti, quante battaglie fatte e quante invece ci sono ancora da fare.

Questa volta la segnalazione arriva da una realtà fiorentina che porta avanti con coraggio e costanza importanti lotte sociali, partendo da valori che anche per noi di Luce! sono fondamentali.

“Da 25 anni Nosotras, associazione interculturale di donne native e migranti, pubblica i contenuti delle proprie attività contro la violenza e le discriminazioni in ogni forma e contro il razzismo. E lo stesso facciamo sui social, da quando esistono”.

Inizia così la nota diffusa oggi da Nosotras per denunciare un fatto grave successo il primo marzo. “Ieri abbiamo postato su Facebook un video che riguarda l’associazione e il singolo impegno che ognuna di noi ha dato e dà all’associazione – si legge nel comunicato –. La sola visione di una donna nera ha provocato una cascata di commenti razzisti che non stiamo a riportare ma che potete facilmente immaginare”.

Purtoppo è vero, immaginare quali possano essere le frasi, le parole, le offese rivolte a una donna nera è facile quanto doloroso per chi, come noi e come l’associazione da molto prima di noi, lavora ogni giorno per abbattere stereotipi, per trasformare i pregiudizi, per cambiare la mentalità comune che vede ancora spesso nella diversità un pericolo, un rischio per il proprio status quo tradizionalista e patriarcale.

“Li abbiamo cancellati dalla pagina ma conservati: provvederemo a denunciare alla polizia postale gli autori di questi gesti di violenza totalmente gratuiti – spiegano ancora dall’associazione –. E nel frattempo invitiamo chi ritiene che l’unico mondo possibile sia quello senza razzismo, violenza, discriminazione, a esprimere un gesto di solidarietà in primis all’attivista che da 20 anni si dedica al supporto di cause importanti e alle donne nere che ogni giorno devono vivere sulla pelle e sul corpo gli oltraggi della violenza razzista”.

Forza Gloria, forza Nosotras, Luce! è dalla vostra parte.