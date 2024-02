Odio contro la comunità Lgbtq+, insulti e offese in aumento durante il mese del Pride

La ricerca

Conseguenze e soluzioni

Se prendiamo le 20 parole d’odio più frequenti rivolte alla comunità LGBTQ+ e analizziamo quante volte vengono pubblicate online, scopriamo che ogni mese, in, vengono pubblicati online. E durante il mese del Pride arrivano a 6.600, ilin più. È quanto emerge dall’analisi, di dentsu Italia. “La fotografia che ci viene mostrata – si legge nel rapporto – non parla solo di odio e omofobia, ma anche di, ovvero della accettazione passiva (consapevole, ma soprattutto inconsapevole) da parte di persone omosessuali di tutti i pregiudizi, i comportamenti e le opinioni discriminatorie tipici della cultura omofoba in cui siamo immersi”.Gli analisti di dentsu hanno tracciatonel parlato popolare italiano e successivamente mappato tutte le conversazioni online (su siti di news, blog, forum e social media). Hanno scoperto che “benché, nel corso di questi ultimi 4 anni, il trend dell'in Rete evidenzi un certo progressivo calo, d'altra parte i volumi assoluti rimangono ancora molto alti, sia rispetto all'evoluzione culturale che sarebbe lecito aspettarsi in Italia, sia rispetto alle attività di sensibilizzazione che aziende, associazioni, influencer e cittadini svolgono con sempre maggiore impegno online e offline”. Sono emersi anche alcune tendenze curiose. “Contrariamente all'idea che l'omofobia nasca soprattutto da una rivendicazione di superiorità del cosiddetto maschio alfa,. L’hate speech, inoltre, tende a concentrarsi in particolar modo nelle occasioni in cui la visibilità mediatica della comunità LGBTQ+ è più elevata (, trasmissioni TV, proposte di legge ed episodi di cronaca).I discorsi d’odio e omofobi, come evidenzia la letteratura da anni a questa parte, contribuisce a creare un ambiente sistematicamente ostile all’inclusione sociale e può sfociare in atti di. Ma uno degli aspetti peggiori, si legge nel rapporto, è che “se, da una parte, la comunitàè un bersaglio comune, dall'altra non è però un fronte comune. Frequenti, infatti, sono gli episodi dirivolti soprattutto ai gay (ritenuti) effeminati dai gay (autoproclamati) maschili. Questo non fa che alimentare il percepito che un certo tipo di immaginario – se viene utilizzato anche da coloro che, per primi, dovrebbero combatterlo dall'interno – sia impugnabile a maggior ragione all'esterno, contribuendo al suo radicamento”.Questo genere di scenario “finisce con il fagocitare qualunque tipo di, specialmente laddove venga confinata ai soli mesi del Pride”. E proprio per questo, la soluzione non può che essere socialmente diffusa: “Aziende, istituzioni e singoli cittadini – inclusi opinion leader e influencer – devono, pertanto, promuoveredurante l'intero arco di un anno, rivolgendosi a target diversi con obiettivi diversi”.