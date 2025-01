Omofobia, sabato 4 il presidio di solidarietà a Roma dopo l’aggressione di Capodanno

L’appuntamento è per domani, sabato 4 gennaio, in piazza Roberto Malatesta a Roma, a partire dalle 17. Poco distante dal luogo dove Stephano e Matteo sono stati aggrediti e picchiati, solo perché si tenevano per mano. La prima aggressione omofoba del 2025, consumata dal branco ai danni dei due ragazzi che stavano tornando insieme a casa. In risposta alla violenza un presidio pacifico e colorato, per esprimere solidarietà alle vittime, è stato convocato dalla associazione Gaynet e subito hanno aderito movimenti, circoli e semplici cittadini.

“La notte di capodanno Malatesta si è tinta di odio e violenza. Una coppia di uomini, con la sola colpa di tenersi per mano, è stata aggredita da un branco sceso per strada con il solo intento di picchiare, ferire e umiliare – scrivono i segretari di alcuni circoli capitolini in una nota congiunta – . La violenza omolesbotransfobica sta dilagando anche nel nostro Municipio e non possiamo accettare di vivere nella paura. Non possiamo tollerare atti violenti, vigliacchi e fascisti”.

Sabato, proseguono, “saremo presenti al presidio di solidarietà e resistenza in piazza Roberto Malatesta. Per dire con forza che non è questo il territorio che sentiamo nostro e continueremo l`azione di presenza, presidio, difesa, promozione e garanzia dei temi dei diritti per tutt?”.

“L’aggressione avvenuta nei confronti di una coppia gay a Roma durante la notte di Capodanno è la conferma che la violenza omolesbobitransfobica esiste, colpisce e fa male – aggiunge la responsabile diritti e libertà della segreteria nazionale di Sinistra Italiana e coordinatrice ufficio diritti LGBT+ di Roma Capitale Marilena Grassadonia –. I ragazzi hanno denunciato perché ribellarsi alla violenza e resistere all'odio è l'unica strada giusta da percorrere. E noi siamo con loro e saremo presenti al presidio a Piazza Malatesta di sabato 4 gennaio. Come Sinistra Italiana continueremo a fare la nostra parte nel respingere con determinazione ogni azione che soffia sul vento dell'odio e dell'intolleranza. Nelle nostre città non può esserci spazio per simili atti".